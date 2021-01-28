【互聯網醫療】平安好醫生App易名「平安健康」　股價逆市升逾7%

▲ 平安好醫生APP更名為平安健康，戰略全面升級聚焦大健康。

平安好醫生 （01833） 旗下APP「平安好醫生」易名「平安健康」。平安好醫生發公告稱，更名體現公司戰略全面升級、聚焦「醫療+健康」，也意味加強與平保 （02318） 的醫療健康生態圈「平安醫療健康生態圈」的協同效應。目前「平安健康」APP上綫6年已經積累3.46億的註冊用戶，月活躍用戶數超6700萬，為內地覆蓋率第一的移動醫療應用。

平安好醫生逆市升逾7%，高見103元。

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平安好醫生表示，「平安健康」包含了多層含義，包括隨著內地推動「治病為中心」向「以人民健康為中心」的轉變，健康已成為未來醫療衛生事業發展的「主題詞」，醫療健康需求被迅速激活。公司依託核心競爭力啟動了全面的 戰略升級，聚焦渠道、服務、能力三大方向。

公司稱，在國家戰略指引下，致力於為國民提供優質的「醫療+健康」服務，同時不斷強化與平安醫療健康生態圈的戰略協同，提升醫療科技競爭壁壘，為生態圈建設和公司高質量可持續發展創造強勁動力。

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編輯：陳華