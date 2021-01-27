【本港疫情】由下周二起生效 港府將瑞士及阿聯酋列入非常高風險指明地區

本港疫情持續，港府今日(27日)就《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的指明刊憲，由2月2日起將瑞士及阿拉伯聯合酋長國加入非常高風險的指明地區，所有當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士（不論經機場或陸路口岸抵港），均須在指定檢疫酒店接受強制檢疫21天。

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於登機來港當天或之前21天，曾逗留指明地區的人士，在登機時須出示預定起飛時間前72小時內進行的病毒核酸檢測陰性結果證明，以及在港指定檢疫酒店預訂房間的確認書，其租住期為到港人士抵港當日起計的不少於21晚。

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責任編輯：潘曉豐