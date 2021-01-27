  • 18°C
香港時間 : 2021127日 (三) 20:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本港疫情】由下周二起生效 港府將瑞士及阿聯酋列入非常高風險指明地區

環球政經 19:25 2021/01/27

分享：

本港疫情持續，港府今日(27日)就《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的指明刊憲，由2月2日起將瑞士及阿拉伯聯合酋長國加入非常高風險的指明地區，所有當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士（不論經機場或陸路口岸抵港），均須在指定檢疫酒店接受強制檢疫21天。

【新冠疫苗】料最快2月底接種BioNTech 林鄭：已向中央提出引入「國藥」疫苗來港:【下一頁

【防疫措施】曾到極高風險地區須在港隔離至21日 港府收緊機組人員檢疫安排:【下一頁

於登機來港當天或之前21天，曾逗留指明地區的人士，在登機時須出示預定起飛時間前72小時內進行的病毒核酸檢測陰性結果證明，以及在港指定檢疫酒店預訂房間的確認書，其租住期為到港人士抵港當日起計的不少於21晚。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

上一篇文章

【遊戲驛站GME】Michael Burry痛批散戶狂買GameStop「不自然、瘋狂又危險」 GME盤前升幅收窄

下一篇文章

中信里昂風水指數2021：料恒指將於8月見頂 首選銀行及航運業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【努力逆轉人生】2次離婚再被前度呃錢 婦人日睡3小時兼職5份工努力買下2間屋
【努力逆轉人生】2次離婚再被前度呃錢 婦人日睡3小時兼職5份工努力買下2間屋
【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【遊戲驛站GME】散戶狂買GameStop淡倉損失慘重　散戶下一個目標是？
【遊戲驛站GME】散戶狂買GameStop淡倉損失慘重　散戶下一個目標是？
【北水流向】滙豐料全年南向資金流入或達8,000億　同時列出互惠基金10大持股
【北水流向】滙豐料全年南向資金流入或達8,000億　同時列出互惠基金10大持股