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【網民熱話】台男每月供奉4000元落女友「手袋基金」 網民：這個預算你可以養半打貓

環球政經 21:53 2021/01/27

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不少男士在女友生日都考慮送一個名牌手袋給女友，但若然是女友提早要求要手袋，那男士又該如何反應呢？最近有一名台灣男網民就在Facebook專頁投稿，指當他的女友知道他月收入有7萬台幣（約19,379元）後，就叫他每個月扣除必要開銷後，每個月定期存起1.5萬（約4,152港元）作為女友的「手袋基金」。女友希望事主在八個月後，用存款購買手袋當作她的生日禮物。

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事主又指女友說如果到時還差一點才夠買手袋，她可以自己出2萬元（約5,537港元）。事主本來聽到想法的時候覺得很離譜，但仔細想了想，覺得女友說可以出2萬元，「她好像也不是想把我吃死死？」，認為女友是真的很想要所以錢不夠，所以要他幫忙而已。又指女友才大四，兩萬也是省吃儉用存的。

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帖文一出引來網友激烈討論，不少網民卻與事主持相反意見，直斥事主女友「拜金」。「這公主養下去，到時誰錢多，誰就能把走」、「22歲背14萬的包包？讓她去工作知道賺錢的辛苦吧」、「大四而已，物慾太強，胃口會越來越大」、「大四如此趕快放生吧，養不起她…」、「你只是負責買包包而已，其他人負責買衣服跟鞋子還有化妝品，很公平啊」

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也有網民笑言養寵物也比給女友好，「你可以選擇養貓，這個預算你可以養半打貓」、「為何不養哈士奇？」「如果是我，會把這12萬元拿來養柴犬」。

 

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責任編輯：黃苑筠

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