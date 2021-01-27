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英20歲男子把握封城「良機」 網銷應急商品 日賺126,992港元

環球政經 19:08 2021/01/27

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新冠肺炎疫情令各國經濟環境大受影響，但卻有一些人獨具慧眼，把握機會成功創業，在疫市之下創出奇跡。據BBC報道，一名英國20歲男子古利華（Ben Gulliver）在封城期間，靠販賣一些難以獲取的應急商品，一天最多賺12,000英鎊（約126,992港元）。

【海外移民】80後文青創業開食店 為留台灣甘做外賣仔：【下一頁

據指，古利華本身為一名理髮店經理，受疫情影響，被逼放無薪假。不過，古利華未有因此而感到消沉，反而認為這個是創業的好時機。古利華靠觀看各創業KOL的YouTube影片尋找創業靈感，最後決定販售人們在封城時，最需要的物品、例如潔牙商品、健身器材，DIY小物等，專營網絡銷售。

【疫市創業】95後「疫市」創英國升學顧問公司 一年錄逾300萬營業額：【下一頁

古利華在網上創業後，在短時間内成功售出數千件潔牙商品，及後將整個業務以6位數英鎊賣給美國投資者。在成功賣盤後，他已經辭了原本的工作，全力發展健身器材以及其他產品的網路銷售業務。

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古利華表示自己也想幫助年輕人創業並給他們一些建議，同時鼓勵想創業要堅持，因為「人生可能在一夜間就徹底改變。」

 

 

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