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【一馬醜聞】高盛為支付一馬醜聞案罰款　CEO被減薪7800萬元

股市 19:02 2021/01/27

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高盛CEO因「一馬醜聞」案，被減薪1000萬美元（約7800萬港元），相當於其年薪約36%。

高盛（美：GS）被「一馬醜聞」纏撓多年，早前終同意支付29億美元（逾226億港元）罰金進行和解，並就違反海外反腐敗法（Foreign Corrupt Practices Act， FCPA）認罪；是次罰款為美國史上違反FCPA的最高罰金。

高盛一馬醜聞案，與香港有關連？【下一頁】

高盛行政總裁David Solomon雖然於2018年才上任，但他因「一馬醜聞」案，被減薪1000萬美元（約7800萬港元），相當於其年薪約36%，由2750萬美元，減至1750萬美元。Solomon被扣減的薪酬，將用作「一馬醜聞」案的罰款。

高盛投行業務增長強勁【下一頁】

除Solomon，財務總監Stephen Scherr與營運總監John Waldron也難逃減薪命運，兩人齊被減薪700萬元。

是次醜聞源於2015年時，馬來西亞前首相納吉被揭發將馬來西亞政府其中一個官方戰略發展基金 （一馬發展，1MDB）轉入自己個人銀行戶口，涉及金額高達近7億美元，事件引來嘩然。

相關文章：【美股焦點】高盛︰部分美股存在泡沫　惟低息環境下整體估值未算過高

 

單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？

編輯：陳韻妍

美股 金融機構 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 銀行 醜聞

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