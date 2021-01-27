【大行點睇】平安好醫生延遲收支平衡目標 遭摩通麥格理降目標價

基於互聯網醫院擴展計劃迅速及策略投資升級，平安好醫生（01833）將收支平衡的目標時點，由原來2021年，延遲至2024年至2025年。摩通發表報告稱，對平安好醫生估值延伸至今年年底，按現金流折現率估值，將目標價由150元降至122元，維持「增持」評級；麥格理亦將目標價由152元降至110元，維持「跑贏大市」評級。

平安好醫生今日升1.29%，收報94.5元，盤中一度高見96.2元，成交8.09億元。

各大行予平安好醫生目標價及評級：

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平安好醫生將於2月2日公布去年業績，摩通報告指，受益於線上醫療服務增長，及保健相關產品消費復甦等所推動，估計公司去年下半年復甦強勁，料期內收入按年增長39%至39億人民幣。不過該行估計，平安好醫生去年經調整虧損6.45億人民幣，預計今年及明年經調整虧損各13.1億及9.89億人民幣。

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麥格理預期，平安好醫生去年下半年收入按年增長31%，較上半年的升幅21%有改善，又稱公司在去年9月宣布成立14間線上醫院，當中6間與地方社保基金聯繫；並料將進一步完善線上醫院，相信公司將投入更多銷售及推廣費用，促進該等線上醫院流量。

該行指，考慮新業務推廣費用預期，已下降平安好醫生2020至2022年每股虧損預測，至每股虧損分別0.88元、1.05元及0.71元人民幣，但預料今年政策執行上公司較同業更能直接受惠。

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記者：溫藹紅