【新盤群起】兩大新盤本周末齊出擊 烏溪沙SILVERSANDS周六賣50伙 屯門恆大‧珺瓏灣周日賣253伙

踏入1月以來，發展商重啟賣樓步署，樓市焦點重回一手市場。其中兩大新盤：信和置業（00083）烏溪沙SILVERSANDS及恒大旗下屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣於本周末齊出擊。



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其中由信和置業發展，位於烏溪沙的臨海項目SILVERSANDS，於本周六（30日）公開發售首張價單共50伙，開售單位全部為一房及兩房單位，分別有20伙及30伙，價單訂價由719.4萬至1,276萬元，呎價由23,176元至25,524元。買家最高可享18.5% 最高折扣優惠，折實樓價586.3萬至1,039.9萬元，折實呎價由18,889至20,802元。 市場消息， 截止周三（27日）晚上7時， SILVERSANDS 累積收約280票。

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發展商周三（28日）開放SILVERSANDS第5A座3樓B室無改動示範單位，單位實用面積449平方呎，採兩房連開放式廚房間隔。客飯廳間隔方正，連接露台，設開放式廚房。信和置業集團聯席董事田兆源表示，SILVERSANDS共提供160伙，戶型多元化，包括1至4房間隔。當中1房至2房單位約佔全盤110伙，實用面積約266平方呎至510平方呎；3房至4房單位約佔全盤50伙，實用面積約由921平方呎至1,654平方呎不等。

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至於中國恒大旗下屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，項目第 2 期剛加推128 伙，今批單位大部分位處第 3 座，當中更包括首次推售、位於第 3 座之向南海景一房單位；發展商同時推出全新的銷售安排，涉253個單位，將於本周日（31日）發售，最平入場費為3A座6樓M室，折實樓價383.1萬元。



發展商周三公布恆大‧珺瓏灣第 2 期第 6 號價單，涉及128伙，單位涵蓋開放式、一房及兩房戶型，實用面積由 222 平方呎至 372 平方呎，售價由447.9萬 至702.1萬元不等。是次推出單位最低入場一房單位為3座1樓J室，實用面積約307 平方呎，定價 538.1 萬元，平均呎價17,527元，以最高14%折扣優惠再扣減2萬元早鳥限時優惠計，折實呎價為15,008元。

▲ 恆大‧珺瓏灣推出第2期第 6 號價單，涉及128伙



事實上，新價單同時亦繼續推出置業優惠，提供最高14%的折扣優惠，以及20,000元直減樓價的早鳥限時優惠。新買家可享有「珺瓏灣優『悅』生活驚喜」優惠，凡購買開放式、1 房及 2 房單位之首50名買家，將可分別獲贈價值2萬元、3萬元及 3.5萬元優惠券。該優惠券適用於繳付各種入伙後須支付的物業服務費用，包括管理費、會所服務(不包括餐飲)、商務居家共用服務及日常家居服務等等。另外也設有上限最高 3%「代繳從價印花稅」優惠。兩項優惠限量推出，先買先得。此外，買家無論選擇 90天或建築期付款辦法，於簽署臨時買賣合約支付樓價 5%後，餘下之 95%款項只須在選用之付款計劃到期日一併清繳即可。

受屯赤效應帶動，恆大 ‧ 珺瓏灣過去一個月單月成交量已達 54 伙，全盤至今已累積售出 1,241 個單位，套現金額約 60 億元。

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記者：陳詠妍