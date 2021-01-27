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【資金流向】北水235億買貨為紀錄第二高 近69億掃騰訊、中移動重新吸資

股市 18:49 2021/01/27

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北水全日錄得235.3億元，今年來累計吸資達2879.4億元。

北水再有200億元淨流入，全日錄得235.3億元，為僅次於上周二（19日）266億元以來第二高的紀錄，今年來北水累計吸資達2879.4億元。科技股繼續回吐，騰訊 （00700） 今日跌逾2%，但北水密密掃貨68.7億元；美團 （03960） 有21.7億元淨流入；小米 （01810） 也有6.5億元。

高盛料全年淨流入逾7000億，19隻港股或跑贏大市，詳看【下一頁】

中移動 （00941） 周二（26日）錄得淨流出後，北水再度買貨，今日有25億元淨流入。另外，中海油 （00883） 在43.8億北水支持下，全日升逾6.1%。

港交所 （00388） 、中芯 （00981） 、思摩爾 （06969） 及保利協鑫 （03800） 分別有10.8億元、4.3億元、3.9億元及2.1億元淨流入。

中銀首推港股通基金，詳看【下一頁】

北水撤資車股，吉利 （00175） 及比亞迪 （01211） 分別錄得2億及1.9億元淨流出。

追縱【北水大時代】最新消息

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【資金流向】港股離奇過山車　騰訊破紀錄吸89億北水

 

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編輯：袁諾曦

港股 美團－W（03690） 小米集團－W（01810） 騰訊控股（00700） 港股通 吸資 香港交易及結算所有限公司

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