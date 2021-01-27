【資金流向】北水235億買貨為紀錄第二高 近69億掃騰訊、中移動重新吸資

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【美股期貨】議息結果+蘋果、Tesla、facebook放榜前 道指期貨跌126點（不斷更新）
北水再有200億元淨流入，全日錄得235.3億元，為僅次於上周二（19日）266億元以來第二高的紀錄，今年來北水累計吸資達2879.4億元。科技股繼續回吐，騰訊 （00700） 今日跌逾2%，但北水密密掃貨68.7億元；美團 （03960） 有21.7億元淨流入；小米 （01810） 也有6.5億元。
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中移動 （00941） 周二（26日）錄得淨流出後，北水再度買貨，今日有25億元淨流入。另外，中海油 （00883） 在43.8億北水支持下，全日升逾6.1%。
港交所 （00388） 、中芯 （00981） 、思摩爾 （06969） 及保利協鑫 （03800） 分別有10.8億元、4.3億元、3.9億元及2.1億元淨流入。
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北水撤資車股，吉利 （00175） 及比亞迪 （01211） 分別錄得2億及1.9億元淨流出。
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編輯：袁諾曦