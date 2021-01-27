【美國政局】參議院通過提名布林肯為國務卿　與日韓外長通話籲加強美日韓聯盟

美國參議院以78票贊成22票反對正式通過提名布林肯（Antony Blinken）任國務卿，布林肯曾表示支持特朗普（Donald Trump）政府的強硬立場，但他並不認同「美國優先」策略，認為美國應該與盟國修補關係並重回多邊主義。

布林肯在上任後便於亞洲盟友日本和韓國外長通話，並強調三方合作的重要性。

【美國大選】拜登周二公布內閣名單 擬任命布林肯為國務卿 【下一頁】

與日本外務大臣茂木敏充的通話中，曾討論東亞及南海局勢，隨後達成強化美日同盟的共識，並以實現「開放自由的印太區域」加強合作。美方亦在釣魚台（日稱尖閣諸島）問題上表態，表示《日美安保條約》同樣適用於釣魚島上。與此同時，雙方在抗疫、氣候問題及國際組織議題上均有互相交流，並期望能盡快見面。

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除此之外，南韓外長康京和亦有與布林肯通電話，雙方曾就北韓核問題及地區局勢交互意見。韓方希望能與美國在不同領域展開合作，布林肯則指希望能進一步鞏固雙方關係。

布林肯曾在奧巴馬（Barack Obama）執政時擔任副國務卿，並與現任總統拜登（Joe Biden）共事多年。相信布林肯上任後美國將重回多邊主義懷抱，加強與各地盟友合作，並呼籲他們加入圍堵中國的工作上。

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