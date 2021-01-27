【IKEA】黑客攻擊致IKEA關店？　牛奶公司認伺服器不尋常惟無客戶資料外流

▲ 【IKEA】黑客攻擊致IKEA 關店？ IKEA認伺服器不尋常惟無客戶資料外流

牛奶公司旗下IKEA宜家家居上周四（1月21日）因業務伺服器出現問題，實體店需要關門，網站也未能正常運作。牛奶公司承認，上周四發現IKEA業務伺服器出現問題，當中受影響的伺服器佔整體不足2%，牛奶公司已立即將IKEA受影響的伺服器作離線處理，並與其他伺服器進行隔離。

IKEA強調，所有客戶資料均存儲於另一個完全獨立的平台及伺服器系統，並沒有證據顯示客戶資料被不恰當地查閲或使用。除了部份店舖因受疫情影響而須按當地相關限制關閉外，所有店舖均正常營業，繼續為顧客提供服務。

IKEA香港分店上周一度關閉【下一頁】

牛奶公司指，一直視系統安全為最重要考量，但這類事件的發生機率日漸提高，特別是在新冠疫情影響下，遠程辦公已成為常態，最重要的是如何才能快速有效地控制事態發展。

牛奶公司稱，事件似乎亦對電子郵件造成影響，但影響較輕微，風險目前已解除，宜家全球各地的門店和網上購物服務全部正常運作。為進一步加強網絡防禦能力，已委託獨立網絡安全專家為IKEA系統作全面及仔細的調查，並已設置額外的網絡安全措施及加強監控系統，進一步提高系統和網路安全。

IKEA上星期四香港宜家家居門店暫停營業一日，全線門店已在上星期五正常營業。

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編輯：陳韻妍