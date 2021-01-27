  • 21°C
香港時間 : 2021128日 (四) 18:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【IKEA】黑客攻擊致IKEA關店？　牛奶公司認伺服器不尋常惟無客戶資料外流

Hot Talk 18:36 2021/01/27

分享：

【IKEA】黑客攻擊致IKEA 關店？　IKEA認伺服器不尋常惟無客戶資料外流

牛奶公司旗下IKEA宜家家居上周四（1月21日）因業務伺服器出現問題，實體店需要關門，網站也未能正常運作。牛奶公司承認，上周四發現IKEA業務伺服器出現問題，當中受影響的伺服器佔整體不足2%，牛奶公司已立即將IKEA受影響的伺服器作離線處理，並與其他伺服器進行隔離。

IKEA強調，所有客戶資料均存儲於另一個完全獨立的平台及伺服器系統，並沒有證據顯示客戶資料被不恰當地查閲或使用。除了部份店舖因受疫情影響而須按當地相關限制關閉外，所有店舖均正常營業，繼續為顧客提供服務。

IKEA香港分店上周一度關閉【下一頁】

牛奶公司指，一直視系統安全為最重要考量，但這類事件的發生機率日漸提高，特別是在新冠疫情影響下，遠程辦公已成為常態，最重要的是如何才能快速有效地控制事態發展。

牛奶公司稱，事件似乎亦對電子郵件造成影響，但影響較輕微，風險目前已解除，宜家全球各地的門店和網上購物服務全部正常運作。為進一步加強網絡防禦能力，已委託獨立網絡安全專家為IKEA系統作全面及仔細的調查，並已設置額外的網絡安全措施及加強監控系統，進一步提高系統和網路安全。

IKEA上星期四香港宜家家居門店暫停營業一日，全線門店已在上星期五正常營業。

相關文章：【阿里巴巴】天貓香港擬於數月推出　挑戰HKTVmall？

 

編輯：陳韻妍

股票 家居 網上購物 黑客 香港 IKEA
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄481.4億、超購190.9倍
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄481.4億、超購190.9倍
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄152.6億、超額認購82.6倍
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄152.6億、超額認購82.6倍
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4200億、超額400倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4200億、超額400倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）