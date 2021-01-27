【新股IPO】快手科技1024街貨少難抽中 轉抽微創心通醫療2160 貝康醫療2170就易啲中？

本周多隻重磅新股同期招股，快手科技（新上市編號：01024）當然不用多說是投資者的首選，但由於全城瘋搶，部份券商孖展已被借爆，有些投資者決定放棄認購快手，情願將資金集中用來抽熾熱程度不比快手遜色的微創心通醫療（新上市編號︰02160），至周三傍晚，微創心通醫療暫借出逾377億元孖展額，相當於超額認購149倍。至於周三（27日）開始招股的貝康醫療（新上市編號﹕02170），首日孖展暫時錄得借出53.4億元，相當於超額認購28.3倍。

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其實之前大家對微創心通醫療都看高一綫，不過可能也沒想到原本一心以為避開快手科技，轉投微創心通醫療，冀更容易「中彩」，怎料微創心通醫療由於街貨更少，市場估計投資者或要認購350手才能穩獲一手。

蘇州貝康醫療招股 高瓴為上市前股東 入場費13818元抽唔抽？ 認購前的五大不可不知，見【下一頁】

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快手科技1024招股你抽唔抽？ 認購前告訴你的五大不可不知，見【下一頁】

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記者：張以正