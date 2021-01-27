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【育兒時在思@iM網欄】嚟搵校長傾傾- 上篇  育兒萬難無有怕 校長每周為你解難

名人薈萃 19:08 2021/01/27

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過去一年周而復始的停課復課，對一眾家長來說故然是困難重重，然而對幼稚園的衝擊亦不小。有一間非常規幼稚園，學校標榜結合蒙特梳利及瑞吉歐教學理念，認為環境是孩子重要的學習渠道，在看似與理念有所衝突卻又迫不得已下，學校要努力研究如何在網上授課同時，不放棄由孩子作主導等信念。至於校長，更抽空每星期在社交網站直播，以「你問我答」方式解答每位家長的育兒問題。

她就是Mulberry Tree創辦人兼校長Allison。有幸認識到Allison，不得不抓緊機會著她分享更多實用貼示。最令我深刻的，是她對於為家長解難的熱誠及執著，不論是網上直播抑或訪問，她從不輕視每個問題，可以十多分鐘解釋所有重點。當過記者知道追問的重要，然而校長的答案總是詳盡得令人佩服。

由去年3月起，堅持每星期做網上直播，校長解答的不單止是育兒困難，甚至涉及行為治療及家庭輔導。然而她強調不會收費，即使孩子或家長不是自己的學生，都無任歡迎。「喺香港，好多時要錢先解決到問題，要見治療師又貴，一般家庭無法應付。我會覺得好心痛，所以喺自己能力範圍，做到就做。」她透露，有不少經多重轉介接觸到她的家長，甫開口說自己處境就哭起來，令她想起不知道外面還有多少徬徨無助家長，所以決定做網上直播，讓更多家長得到幫助。

 
Allison在去年停課期間，開始每星期免費在Facebook專頁「Mulberry Tree 校長開 LIVE」直播，解答家長育兒各種育兒困難。

 
Mulberry Tree 是一間糅合蒙特梳利及瑞吉歐教學理念的非常規幼稚園，重視孩子在環境中學習，惟在疫情下需轉投網上授課。

回顧過去的直播，家長最常問的問題是甚麼？校長又如何解答？幫緊你幫緊你，簡製以下懶人包，希望解答到你心中疑難。

問：父母在家工作，孩子不斷在旁騷擾，拍電腦扭計，點算？

不要說「一陣先，我做完嘢陪你玩」，試著說「你宜家去玩砌圖，砌完我就會過嚟」
-    2-4歲小孩未能掌握時間概念，更不會明白甚麼是「一陣」，唯有靠不斷問「得未呀？」去量度究竟「一陣」是多久。家長要以小朋友可以量度的單位去具體形容時間，可以是一碗飯的時間，十本書的時間。等完，就要兌現承諾，認真陪小朋友一會兒。

99%的不合作是源於不明白，花時間向小孩解釋「返工」是甚麼
-    嘗試具體向孩子解釋自己的工作性質，要做些甚麼，當孩子初步了解，或許有興趣跟大人一起工作。家長可以預先準備舊電腦等道具，讓孩子一起「扮工」
-    提早向孩子預告何時有重要工作會議，孩子可以選擇屆時一起「扮工」或自行玩樂，同時讓孩子知道要遵守自己的選擇

問：孩子在視像上課時，經常在鏡頭前整蠱做怪，點算？

讓幼童每次只朝向一個目標努力
-    家長寄望幾歲孩子做到甚麼呢？坐定定、專心、舉手、不做鬼臉？請讓孩子有時間逐步做，逐個目標開始。又，三思一下，是否孩子能坐定定專心答問題後，就可以放寬，容許孩子對鏡頭做個鬼臉呢？
-    
 讓他律變成自律
-    有些孩子到初小階段，仍然會故意在鏡頭前標奇立異。家長要先明白事出必有因，要有耐性地當他們三歲細路般教導，每事解釋，讓他不再在威迫利誘下接受他律，而是培養出自律。

知道寥寥數個處境題未能完全滿足大家，字數所限，下回再續，更會分享在任何情況都能應用的數個育兒心法，敬請密切留意。

作者在思（蔣沛妍）_簡介：

曾任電台、電視台記者及節目主持，追趕每分每秒做新聞；當上全職媽媽後，亦不願只活在平衡時空。進修遊戲治療、熱衷自製玩具，相信快樂童年是最佳教育。

Instagram: @sharewithjoys

Facebook: facebook.com/sharewithjoys

 

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撰文 : 在思（蔣沛妍）

欄名 : 育兒時在思

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