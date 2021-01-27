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【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市

股樓投資 22:47 2021/01/27

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新一年開始，北水藉港股通大舉流進港股，促成恒指1月即衝破30000點。高盛發表報告預計，今年北水南方流入港股的規模料高達950億美元即7,410億元，較早前的500億美元即3,900億元預測，大幅上調9成。

【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股   詳情請看【下一頁

高盛認為，促成北水大幅流入的因素包括，內地資金追捧受美國投資禁令影響的中資股，內地的投資基金更熱衷投資港股，以及下半年或有更多中概股獲納入港股通等。該行又估計，北水有合資格股票的規模，會由現時的8%增至10%。

高盛亦建議留意5類股份，包括中港上市而H股較A股呈折讓的股份、北水持有比重較高的股份、價格對北水敏感的股份、成交金額具代表性，以及本身行業呈稀缺性的股份。該行補充，一旦北水維持強勁勢頭，看好多達19隻港股能跑贏大市。

高盛看好19隻有力跑贏大市港股一覽：

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【延伸閱讀】 【北水流向】滙豐料全年南向資金流入或達8,000億　同時列出互惠基金10大持股   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

高盛（Goldman Sachs，美：GS） 經濟

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