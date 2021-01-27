【香港疫情】AXA僱員福利保險保障升級　免費新增「新型冠狀病毒住院現金保障」

▲ 安盛為僱員福利保險客戶免費新增保障，將「新型冠狀病毒住院現金保障」納入標準保單條款。

本港疫情持續，AXA安盛今日宣布，為僱員福利保險客戶免費新增多項保障，包括將「新型冠狀病毒住院現金保障」納入標準保單條款，獲得每日700港元、長達45日及無需等候期的額外住院保障，為全港首創；另推出遙距工具「Emma by AXA」、「Dr@Live 線上會診室」。

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安盛將「新型冠狀病毒住院現金保障」納入標準保單條款，AXA安盛僱員福利住院保單的受保員工或其家屬一旦不幸確診新型冠狀病毒而需入住香港及澳門醫院，除可申索合資格醫療費用外，更可獲得每日700港元、長達45日及無需等候期的額外住院保障。

安盛為僱員福利保單的受保員工免費提供「Emma by AXA」平台內一系列心理健康數碼工具，包括心理健康大師、情緒健心室、Smiling Mind、心靈加油站等。

此外，安盛還提供遙距醫療服務「Dr@Live 線上會診室」，由醫務集團有限公司、仁德醫 務管理有限公司以及楷和醫療集團有限公司提供，該服務特點為多元化網絡醫生服務、全面照顧不同年齡層和免費後續諮詢服務。

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編輯：陳華