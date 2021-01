蓬佩奧加入保守派智庫 被指為角逐2024總統大選鋪路

特朗普卸任美國總統後,多名前特朗普政府官員積極找新出路,前美國國務卿蓬佩奧的去向也受外界關注。美國政治新聞網站Axios報道,蓬佩奧已加入保守派智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)。蓬佩奧被指透過加入保守派智庫,為角逐下屆美國總統大選做準備。

蓬佩奧(Mike Pompeo)發表聲明證實已加入哈德遜研究所:

我很高興加入哈德遜研究所,並期待為促進美國領導地位和全球參與作出貢獻。

(I am pleased to be joining Hudson Institute and look forward to contributing to its mission of promoting American leadership and global engagement.)