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蓬佩奧加入保守派智庫 被指為角逐2024總統大選鋪路

環球政治 18:21 2021/01/27

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蓬佩奧被指透過加入保守派智庫，為角逐下屆美國總統大選做準備。

特朗普卸任美國總統後，多名前特朗普政府官員積極找新出路，前美國國務卿蓬佩奧的去向也受外界關注。美國政治新聞網站Axios報道，蓬佩奧已加入保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）。蓬佩奧被指透過加入保守派智庫，為角逐下屆美國總統大選做準備。

【拜登上任】蓬佩奧想選總統？ 已為下屆大選倒數 【下一頁】

【特朗普卸任】伊朗送告別禮物 宣布制裁特朗普蓬佩奧 【下一頁】

蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明證實已加入哈德遜研究所：

我很高興加入哈德遜研究所，並期待為促進美國領導地位和全球參與作出貢獻。

（I am pleased to be joining Hudson Institute and look forward to contributing to its mission of promoting American leadership and global engagement.）

研究所董事會主席斯特恩（Sarah May Stern）形容，蓬佩奧在公共服務方面有出色表現，並指與蓬佩奧合作是令人興奮的一次機會。

蓬佩奧稱特朗普應獲頒諾貝爾獎 因對中東和平有貢獻 【下一頁】

Axios指哈德遜研究所為保守派重要平台，蓬佩奧於哈德遜研究所工作，可有更多機會接觸保守派金主，同時可積極參與多項華府重要政策討論。哈德遜研究所提出的多項政策建議，於共和黨人執政時期都獲得採用。哈德遜研究所更自詡於特朗普執政時期，成為民主黨與共和黨人的對話平台。

蓬佩奧卸任國務卿後，一直被指有意競選美國總統。拜登就任美國總統翌日，蓬佩奧於社交媒體Twitter發文表示：「1,384日。」（1,384 days）由於蓬佩奧發文當日，距離下一屆美國總統大選正正是1,384日，他被指是為下屆參選倒數。

責任編輯：鄭錦玲

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