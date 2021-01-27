蓬佩奧加入保守派智庫 被指為角逐2024總統大選鋪路

▲ 蓬佩奧被指透過加入保守派智庫，為角逐下屆美國總統大選做準備。

特朗普卸任美國總統後，多名前特朗普政府官員積極找新出路，前美國國務卿蓬佩奧的去向也受外界關注。美國政治新聞網站Axios報道，蓬佩奧已加入保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）。蓬佩奧被指透過加入保守派智庫，為角逐下屆美國總統大選做準備。

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蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明證實已加入哈德遜研究所：

我很高興加入哈德遜研究所，並期待為促進美國領導地位和全球參與作出貢獻。 （I am pleased to be joining Hudson Institute and look forward to contributing to its mission of promoting American leadership and global engagement.）

研究所董事會主席斯特恩（Sarah May Stern）形容，蓬佩奧在公共服務方面有出色表現，並指與蓬佩奧合作是令人興奮的一次機會。

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Axios指哈德遜研究所為保守派重要平台，蓬佩奧於哈德遜研究所工作，可有更多機會接觸保守派金主，同時可積極參與多項華府重要政策討論。哈德遜研究所提出的多項政策建議，於共和黨人執政時期都獲得採用。哈德遜研究所更自詡於特朗普執政時期，成為民主黨與共和黨人的對話平台。

蓬佩奧卸任國務卿後，一直被指有意競選美國總統。拜登就任美國總統翌日，蓬佩奧於社交媒體Twitter發文表示：「1,384日。」（1,384 days）由於蓬佩奧發文當日，距離下一屆美國總統大選正正是1,384日，他被指是為下屆參選倒數。

責任編輯：鄭錦玲