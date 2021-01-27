【拜登上任】增購2億劑新冠疫苗 望所有美國人夏天完成接種

美國總統拜登（Joe Biden）上任後已簽署多條行政命令，並揚言提升新冠疫苗接種目標，其中包括增購2億劑新冠疫苗。美國合共購買6億劑新冠疫苗，足以讓大部分美國人接種。拜登亦承諾今年夏天前，會為所有國民接種新冠疫苗。

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拜登於周二表示，將會額外加購1億劑輝瑞（Pfizer）及1億劑Moderna疫苗，合共2億劑疫苗，再加上藥廠已承諾供應的4億劑疫苗，美國共訂購了6億劑疫苗，絕對足以讓3億美國國民於今年夏天前完成接種。

拜登同時採取行動，向各個州分增加每周供應疫苗的數量，由現時的860萬劑提升至每周最少1,000萬劑疫苗。負責疫苗分配的負責人津茨（Jeff Zients）亦於本周二下午通知各州長，下周開始的疫苗分配數量將會提升16%。

拜登揚言每日接種150萬劑 夏天前群體免疫 【下一頁】

此外，拜登早前建議在上任的首100日，接種1億劑疫苗，即每日接種100萬劑才能達標。其後他揚言提升新冠疫苗接種目標，希望增加至每日為150萬人接種，並承諾會在3周之內達成目標，於春天前為所有優先群體完成接種。

美國疾病控制及預防中心（CDC） 數據顯示，目前有2,270萬美國人已接種新冠疫苗，當中約330萬人已完成接種兩劑疫苗的目標。

責任編輯：郭麗明