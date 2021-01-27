【跟錢家學理財@iM網欄】借定唔借？ 3個稅貸的常見誤解

新型肺炎疫情令不少人的財政狀況，加上臨近年關，開支增加又要交稅，銀行都推出五花百門的宣傳推廣稅務貸款產品。稅貸看似低息吸引，若你有借稅貸的需要，除了要先衡量自己的還款能力，也要留意你會否有以下3個誤解。

誤解一：攤長還款期會輕鬆些

有人會覺得「長命債，長命還」，用較長的還款期，每月還款額低些，令自已覺得每月都輕鬆還到錢，負擔得來，但這只是錯覺。拖長還款期可以減輕每月財政壓力，但實際上你要付出的總利息支出其實較多。而且一日債務未清，信貸報告的記錄仍在，日後有緊急借貸需要時，或會影響貸款申請。若在下一個稅季要借新稅貸，而舊稅貸仍未還清的話，便要承受更大的財政壓力。

誤解二：一定借到最低息率

貸款廣告標榜的最低息優惠通常附帶條件，例如僅適用於較大金額或特選客戶，若你未能符合條件，最終的息率有可能與廣告相差甚遠。另外，大部分私人貸款包括稅貸產品一般以「每月平息」作賣點，但月平息率並不能完全反映借貸成本，因為可能還有其他貸款支出，例如手續費或行政費。要清楚了解及比較不同機構的稅貸計劃，應該看「實際年利率 (APR)」，它將貸款的利息及其他費用和收費計算在內，讓你知道借錢的實際支出。

誤解三：借稅貸消費或投資有著數

稅貸廣告以低息作招徠，吸引你就算無交稅壓力，都可用來作其他用途，例如投資、消費。緊記任何投資都有風險，有可能蝕本金還要付利息，若未能如期將投資套現償還貸款，更有逾期還款而要支付罰息的風險。若用稅貸清還較高息的私人貸款，則要留意銀行或會收取提早償還手續費或罰息。若用來還信用卡卡數可以慳利息，未嘗不是一個方法，但前題是你必須審慎控制開支，以免助長你先使未來錢。最差就是用來消費玩樂，先享受後痛苦，最終令你債台高築。

借貸應量力而為

任何借貸都應按實際需要並量力而為，否則可能令財政狀況惡化及墮入不斷借貸的惡性循環。使用投委會「貸款及債務計算機」(https://tool-debt.ifec.org.hk/tc/debt.html)計算不同貸款金額、還款期及利率下的每月還款金額，找出一個自己能夠應付的貸款方案。

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