  • 18°C
香港時間 : 2021127日 (三) 21:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【紀念黑人】蘋果推出Apple Watch Black Unity系列產品　慶祝紀念黑人歷史

科技 21:00 2021/01/27

分享：

為慶祝紀念每年2月的美國黑人歷史月，Apple宣布推出與黑人歷史月相關的內容和產品，其中包括獨特的Apple Watch Black Unity系列手錶和錶帶。

為了慶祝紀念每年2月的美國黑人歷史月，蘋果（Apple）就宣布推出與黑人歷史月相關的內容和產品，其中包括獨特的Apple Watch Black Unity系列手錶和錶帶，而其部分收益將用於民權組織。

【智能手錶】Apple Watch 7 新增血糖監測功能　採用光學感測器技術

Black Unity系列的運動錶帶是由泛非洲旗幟上的紅、黑、綠三色組成，其中紅色代表團結非洲僑民，並為解放他們而流出的鮮血；黑色代表由旗幟所肯定其存在的人民，而綠色就代表非洲充滿活力的天然財富。而在錶帶扣上亦以激光刻上「真理、力量、團結」字樣，以紀念黑人歷史和彰顯黑人文化。限定版Apple Watch Series 6 Black Unity手錶起價為399美元（約港幣3,093元），而該錶帶也將單獨出售，價格為49美元（約港幣380元）。

Black Unity系列的運動錶帶是由泛非洲旗幟上的紅、黑、綠三色組成。

Black Unity系列產品將會在下月1日於美國和全球38個國家和地區推出，而當中的限定版Apple Watch Series 6 Black Unity手錶只會在2月內發售。至於Unity錶面就會與今日推出的watchOS 7.3一併推出。

【取代年終尾牙】台灣科技大廠送Apple Watch、電子禮券　聚餐及抽獎費無減

【科技抗疫】Apple Watch紀錄心跳　或可助預測新冠肺炎病徵

而在慶祝黑人歷史月的內容上，Apple將會在App Store增設黑人歷史月專頁，介紹由黑人開展的事業、開發人、娛樂內容、遊戲和黑人社群軟件，並在Apple Music、Podcast、Apple TV、Apple地圖指南、Apple News、Apple Books，甚至Apple Fitness+中，都會有一系列與黑人相關的內容。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【iOS更新】蘋果推出iOS14.4更新　HomePod Mini可與iPhone自動連接
今日
【iOS更新】蘋果推出iOS14.4更新　HomePod Mini可與iPhone自動連接
【智能手錶】Apple Watch 7 新增血糖監測功能　採用光學感測器技術
今日
【智能手錶】Apple Watch 7 新增血糖監測功能　採用光學感測器技術
【iPhone電池降速門】蘋果電池降速爭議未完！歐洲消費者兩月內索償22.6億元
2021/01/26
【iPhone電池降速門】蘋果電池降速爭議未完！歐洲消費者兩月內索償22.6億元
【取代年終尾牙】台灣科技大廠送Apple Watch、電子禮券　聚餐及抽獎費無減
2021/01/26
【取代年終尾牙】台灣科技大廠送Apple Watch、電子禮券　聚餐及抽獎費無減
【科技抗疫】Apple Watch紀錄心跳　或可助預測新冠肺炎病徵
2021/01/18
【科技抗疫】Apple Watch紀錄心跳　或可助預測新冠肺炎病徵
運動 軟件 非洲 美國 Apple App Store Apple Music Apple TV Apple Watch watchOS

下一篇文章

【每日焦點】 Google Maps為用戶提供疫苗接種資訊　交友軟件Grindr被指非法共享用戶數據

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iOS更新】蘋果推出iOS14.4更新　HomePod Mini可與iPhone自動連接
【iOS更新】蘋果推出iOS14.4更新　HomePod Mini可與iPhone自動連接
【Facebook社交移民】Mewe App繁體中文版登場！簡單幾步即可轉換
【Facebook社交移民】Mewe App繁體中文版登場！簡單幾步即可轉換
【安心出行App】周四恢復部份公共服務　政府：前往政府大樓或辦事處需用「安心出行」
【安心出行App】周四恢復部份公共服務　政府：前往政府大樓或辦事處需用「安心出行」
【WhatsApp大遷徒】Signal更新5.3版本　有得轉Wallpaper！（附教學）
【WhatsApp大遷徒】Signal更新5.3版本　有得轉Wallpaper！（附教學）
【2021薪酬調查】報告：僅4成專業人員獲加薪　技術人才薪金增長有望達15%
【2021薪酬調查】報告：僅4成專業人員獲加薪　技術人才薪金增長有望達15%
【資料外洩】Facebook用戶電話號碼外洩　再經Telegram機械人出售
【資料外洩】Facebook用戶電話號碼外洩　再經Telegram機械人出售