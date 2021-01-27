【紀念黑人】蘋果推出Apple Watch Black Unity系列產品　慶祝紀念黑人歷史

▲ 為慶祝紀念每年2月的美國黑人歷史月，Apple宣布推出與黑人歷史月相關的內容和產品，其中包括獨特的Apple Watch Black Unity系列手錶和錶帶。

為了慶祝紀念每年2月的美國黑人歷史月，蘋果（Apple）就宣布推出與黑人歷史月相關的內容和產品，其中包括獨特的Apple Watch Black Unity系列手錶和錶帶，而其部分收益將用於民權組織。

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Black Unity系列的運動錶帶是由泛非洲旗幟上的紅、黑、綠三色組成，其中紅色代表團結非洲僑民，並為解放他們而流出的鮮血；黑色代表由旗幟所肯定其存在的人民，而綠色就代表非洲充滿活力的天然財富。而在錶帶扣上亦以激光刻上「真理、力量、團結」字樣，以紀念黑人歷史和彰顯黑人文化。限定版Apple Watch Series 6 Black Unity手錶起價為399美元（約港幣3,093元），而該錶帶也將單獨出售，價格為49美元（約港幣380元）。

▲ Black Unity系列的運動錶帶是由泛非洲旗幟上的紅、黑、綠三色組成。

Black Unity系列產品將會在下月1日於美國和全球38個國家和地區推出，而當中的限定版Apple Watch Series 6 Black Unity手錶只會在2月內發售。至於Unity錶面就會與今日推出的watchOS 7.3一併推出。

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而在慶祝黑人歷史月的內容上，Apple將會在App Store增設黑人歷史月專頁，介紹由黑人開展的事業、開發人、娛樂內容、遊戲和黑人社群軟件，並在Apple Music、Podcast、Apple TV、Apple地圖指南、Apple News、Apple Books，甚至Apple Fitness+中，都會有一系列與黑人相關的內容。

責任編輯：施雯雯