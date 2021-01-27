【遊戲驛站GME】網民續狙擊沽空機構 GME盤前再升逾倍

遊戲零售商GameStop股價在過去兩周升逾200%，盤前該股再升逾倍至332美元。特斯拉（Tesla）創辦人Elon Musk在GameStop股價周二（26日）大升後，在Twitter發帖文貼上Reddit Wallstreetbets鏈結，令該股於盤後大漲。

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雖然及後美國監管機構指會仔細調查事件，但已有不少專家指出，打擊網上炒作股票難度極高，杜克大學法學院法學院專攻證券監管教授James Cox指，這對SEC來說是一場執法噩夢，困難以判斷操縱是從哪裡開始，亦難以判斷投資者是否憑直覺行事。

不過網民一於懶理監管機構動向，Reddit Wallstreetbets板的網民繼續吹捧GameStop，表示要將此股推上1000美元，呼籲各位投資者繼續持有，亦不斷「二次創作」電影圖片，嘲笑沽空機構沽空失敗。

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