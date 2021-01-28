【創業奇兵】英國人舉家移居新加坡　創Telum Media平台　連結公關與媒體

▲ Michael Webster早年曾任公關，但發覺尋找合適媒體記者非常困難，因此決定夥兄弟及朋友創立資訊平台Telum Media（特倫傳媒），連結媒體記者與公關傳訊人員。

創業無分界別，只要累積經驗，並找到行業痛點，便能創一番事業。Michael Webster早年曾任公關，但發覺尋找合適媒體記者非常困難，因此決定夥兄弟及朋友創立資訊平台Telum Media（特倫傳媒），連結媒體記者與公關傳訊人員。

公共關係（Public Relations）從來都是一門學問，企業要建立形象，公關傳訊角色必不可少。企業要宣傳，亦需要依賴公關傳訊專業人員，找到適合的媒介，才能讓產品及服務在市場中脫穎而出。

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Michael Webster早在1999年曾於倫敦任職Brunswick Group公關傳訊人員。「當年工作關係，需要追蹤媒體記者動向，但發覺非常困難。」他表示，媒體記者並沒有一個像公關傳訊般的社群網絡，特別是在亞洲地區，更是缺乏。於是他2013年就舉家移居新加坡，並與兄弟及好友建立平台Telum Media。

拓展人際網絡 事半功倍

Webster表示，當初建立平台，希望幫助企業公關傳訊用戶掌握各種行業資訊。「公關傳訊（communication）其實離不開建立人際網絡（network），希望建立平台提供機會及資訊，讓傳訊人員擴展網絡，工作更事半功倍。」他表示，目前平台是訂閱制，公關傳訊人員可以了解媒體記者動向，並幫助找到合適的記者，達至公關傳訊目標。

舉家移民及創業對Webster而言，都是非常大挑戰。「當初到新加坡陌生環境，租用簡陋的辦公室就開始工作，員工亦只有3數個。」目前，他就任職公司的行政總裁，短短6、7年間，團隊躍升至90多人，當中不少是前記者以及前公關專業人員。

▲ 500：Telum Media（特倫傳媒）聯合創辦人兼行政總裁Michael Webster表示，公關傳訊（communication）離不開建立人際網絡（network），希望建立的平台能提供機會及資訊，讓專業傳訊人員擴展網絡，工作就更事半功倍。（受訪者提供圖片）

Webster表示，越洋創業雖然風險大，但這個機會就讓他獲益良多。「我來自英國，來到亞洲，必須適應文化差異等難關，但創業讓我遇到了很多，這輩子都沒有想過會遇到的人和事，如果讓我再選擇一次，我仍然會這樣做。」

去年遇上新冠疫情，Webster坦言，公司亦只能平穩發展。「疫情下，工作轉至網上，是個好機會培訓員工適應新的工作模式，相信未來的工作模式亦是如此。」他補充，未來會拓展其他地區業務，特別是中國、菲律賓、泰國、日本等地。目前該公司業務遍佈亞太區，如中國、香港、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、柬埔寨、緬甸、泰國等地。

疫情下公關角色日漸重要

2020年新冠疫情爆發，各行業皆受衝擊，公關行業的角色反而更重要。Telum Media（特倫傳媒）就早前訪問了數個區域的公關傳訊專業人員，探討新冠疫情下對公關傳訊行業的影響，以及2021年的行業展望。

Telum Media於剛過去的11及12月期間，就訪問了亞太區包括香港、澳門、中國、台灣、紐西蘭、泰國等地，共450名公關傳訊專業人員。亞太區當中超過3成人表示，2021年新冠肺炎疫情仍然是行業面對的最大困難，亦有29.15%人表示環球經濟不穩是2021年面對的困境。而有一成半來自香港的受訪者表示，本地的政治環境不穩是今年面對的最大困難。

另外，疫情下客戶對公關傳訊的角色更為看重。按該調查，亞太區近5成受訪者表示，客戶會將公關傳訊的重要性提高，並作為公司的主要營運策略之一。另一方面，調查亦顯示，逾8成受訪者表示，傳統的媒體機構對公關專業人員的傳訊策略而言非常重要。

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記者：李彥煒