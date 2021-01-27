【ET講股通】孫運喜：散戶也瘋狂 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股表現反覆，恒指全日跌93點，收報29297點。大市總成交2,551億元。騰訊 （00700） 跌2.4%至701.5元，美團 （03690） 跌3.9%至364元；中移動 （00941） 升5.3%至47.9元，阿里巴巴 （09988） 升2.6%至260元。

展望後市，調整恐未完，皆因散戶也瘋狂。瘋狂現象之一是「打新」，快手 （新上市編號：01024） 招股成全城焦點，料將凍資高達1萬億元，勢限制港股短綫上升動力。瘋狂現象之二出現在美股，當地散戶狂炒GameStop（美：GME），對撼做淡的對沖基金，該股單日成交高達逾千億元人民幣，較去年全年交投更高。另有統計指，美國散戶看漲股市程度，已經高達過去20年之總和。

美股倘回調 港股難有運行

道指乍現圓頂，反映31000點爭持激烈，乍現派貨格局。此外，陸續有大戶跳出唱淡，繼基金大佬Cooperman及Singer後，券商美銀亦指，業績勝預期的企業股價跌，業績遜預期的企業股價升，此現象為過去20年，亦即科網泡沫以來首見，恐大市上半年將出現顯著調整。

港股方面，恒指連續兩日企在小雙頂頸綫之下，量度跌幅目標28500至28600點。另外兩大支持位為20天綫28500點，以及上升裂口底部28800點。

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