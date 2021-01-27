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Motorola Edge S 中國率先發售　搭載Snapdragon 870處理器

科技 18:00 2021/01/27

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Motorola Edge S將會率先於中國市場發售，稍後亦會以Moto G100名義於海外市場上市。

早前就有消息指，Motorola即將推出率先搭載高通Snapdragon 870處理器的 Edge S，終於昨（26日）正式公布此款新機細節。據悉，Motorola Edge S將會率先於中國市場發售，稍後亦會以Moto G100名義於海外市場上市。

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從外觀來看，這款產品的造型與去年夏天發表的Motorola One 5G頗為類似，一樣採用左上角開雙孔的OLED設計螢幕，以及背後採矩形四組鏡頭排列的主相機模組設計，但LED補光燈設計則有些不同，從右邊移到了鏡頭下方。而機身同樣維持側面指紋辨識器設計，並備有藍綠和銀白兩種配色。

Motorola為Edge S配備 6.7吋螢幕，擁有2,520 x 1,080解像度、更新率達到 90Hz，同時也支援DCI-P3色域和HDR10。新機將會提供6GB RAM、128GB儲存和8GB RAM、128GB儲存和8GB RAM、256GB儲存三種配置，同樣來自5,000mAh 電池，支援20W快速充電。

此外，Edge S螢幕開孔內藏自拍相機，採用16MP主攝加8MP超廣角組合，其率先搭載Snapdragon 870處理器的設計，可自拍15秒量測心率。而機背的四鏡頭相機分別由64MP主鏡頭、16MP超廣角和2MP景深和ToF感應器組成，支援 6K @30fps、4K @60fps攝錄、vlogger模式、Audio Zoom和低光拍攝等功能。

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Motorola Edge S的機身支援IP52防潑水，擁有現時旗艦機鮮見的3.5mm耳機孔，支援5G和WiFi 6。不過，Motorola就未有跟隨蘋果、小米和三星的環保做法，包裝內提供充電器、充電線和保護殼，手機甚至預先貼上保護貼。三種配置的建議售價分別為人民幣1,999元、2,399元和2,799元（約港幣2,399元、2,878元和3,358元），並於2月3日在中國正式上市，現時已經接受預訂。

責任編輯：施雯雯

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