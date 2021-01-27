【樓市熱話】父母去世業權怎處理？ 兄弟姐妹反目成仇 網友教路 3招和氣生財

所謂好仔不論爺田地，但如果父母去世，留下的物業在業權處理上又有什麽要留意呢？有網民於討論區詢問網友意見,指如果有兄弟姐妹，父母留下的物業應該怎樣處理。有網友馬上回應，指自己就是因為同樣問題，與親人反目成仇，因此以經驗之談為「樓主」給予一些意見。

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1.賣樓平分



有網民認爲賣樓分錢最明智，更引用自己表哥的故事， 指他將父母物業放售後將所有賣樓的錢分給兩名名哥哥 ，當年物業賣價為三千八百萬，兩位哥哥每人可以平分1000多萬，當然是和和氣氣。

2.一早立平安紙

網友另外提出的方法則要擁有業權的父母先處理，在去世之前，一早立下平安紙，就可以避免爭執,也不用一定要變賣物業，但傳統的老人家可能有所避忌。

3.放租 被動收入平分

另外有人建議，如果不想變賣業權，又想創造長遠的被動收入，不妨與兄弟姐妹商議，將父母留下的物業房租，平分帶來的租金，但如果涉及單位維修費則要好好溝通，不然會產生別種爭執。

依編者所見，所有處理父母留下的物業一定要小心，否則會令兄弟姐妹們反目成仇，如果因業權問題上法庭，從此成江湖陌路人相反平心靜氣平分財產，日後再見亦是親人。

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責任編輯：翁嘉陽