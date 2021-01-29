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【文康斗數@iM網欄】2021年辛丑年搶運攻略(四) 春牛圖有沒有用？

名人薈萃 14:32 2021/01/29

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春牛圖有沒有用呢？

有很多讀者可能都會被「春牛圖」、「地母經」所影響到，一聽到就會話有鞋多雨水，今年地母話會死好多人，是否真的？

 

「春牛圖」，是在清朝時，每年六月，春牛圖製作完成，交欽天監去推算下一年的芒神及春牛（土牛）的形式及服飾，並以彩圖繪製，在立春的日子，送進皇宮作為迎春大典應用。欽天監是以年歲、立春干支陰陽、五行納音、五色方位等關係來推算的。其實只是代表立春日、立春年的天干地支，陰陽的問題。可參考以下的資料：

 

春牛－

1.     身高四尺，代表四時（四季－春夏秋冬）。

2.     牛頭至牛尾長八尺，代表八節（四立二分二至）。

3.     牛尾長一尺二寸，代表十二個月令。

4.     牛頭顏色代表年干五行：

甲乙（青色）、丙丁（紅色）、戊己（黃色）、庚辛（白色）、壬癸（黑色）。

5.     牛身顏色代表年支五行：

寅卯（青色）、巳午（紅色）、申酉（白色）、亥子（黑色）辰戌丑未（黃色）。

6.     牛腹顏色代表流年納音五行：

納音屬金（白色）、納音屬水（黑色）、納音屬木（青色）、納音屬火（紅色）、納音屬土（黃色）。

7.     牛角、牛耳、牛尾顏色代表立春當天的天干五行：

甲乙（青色）、丙丁（紅色）、戊己（黃色）、庚辛（白色）、壬癸（黑色）。

8.     牛脛顏色代表立春當天的地支五行：

寅卯（青色）、巳午（紅色）、申酉（白色）、亥子（黑色）辰戌丑未（黃色）。

9.     牛蹄顏色代表立春當天的納音五行：

納音屬金（白色）、納音屬水（黑色）、納音屬木（青色）、納音屬火（紅色）、納音屬土（黃色）。

10.   牛尾擺向左邊代表流年屬陽，擺向右邊代表流年屬陰。

11.   牛張開口代表流年屬陽，牛閉著口代表流年屬陰。

12.   牛繩顏色代表立春當日天干五行：

甲乙（白色）、丙丁（黑色）、戊己（青色）、庚辛（紅色）、壬癸（黃色）。

13.   牛繩質地代表立春當日地支五行：

寅申巳亥（麻繩）、子午卯酉（薴繩）、辰戌丑未（絲繩）。

14.   踏板懸門左扇代表流年屬陽，向右屬陰。

 

芒神（芒童）－

1.     身高三尺六寸五分，代表一年三百六十五日。

2.     樣貌代表流年地支：

寅申巳亥（老人樣）、子午卯酉（少壯樣）、辰戌丑未（童子樣）。

3.     衣帶顏色代表立春當日地支五行：

寅卯日（白衣紅腰帶）、巳午日（黑衣黃腰帶）、申酉日（紅衣黑腰帶）、

亥子日（黃衣青腰帶）、辰戌丑未日（青衣白腰帶）。

4.     髮髻的梳整，以立春當天干支納音劃定：

納音屬金（平梳兩髻在耳前）、納音屬水（平梳兩髻中，右髻在耳後，左髻在耳前）、

納音屬木（平梳兩髻在耳後）、納音屬火（平梳兩髻中，右髻在耳前，左髻在耳後）、

納音屬土（平梳兩髻在頂上）。

5.     芒神的罨耳，是以立春當天交節時辰來劃分：

子丑時（全帶）、寅時（全帶揭起左邊）、卯時（右手提著）、

辰時（左手提著）、巳時（右手提著）、午時（左手提著）、

未時（右手提著）、申時（左手提著）、酉時（右手提著）、

戌時（左手提著）、亥時（全帶揭起右邊）。

6.     行纏鞋袴，是以立春當天干支納音劃定：

納音屬金（行纏鞋袴俱全）、納音屬水（行纏鞋袴俱全）、

納音屬木（行纏鞋袴俱全）、納音屬火（行纏鞋袴俱無）、

納音屬土（著袴無行纏鞋子）。

7.     鞭杖的鞭結質地，代表立春當天地支：

寅申巳亥（麻繩）、子午卯酉（薴繩）、辰戌丑未（絲繩）。

 

8.     芒神站立位置，以流年陰陽分左右：

陽年（甲、丙、戊、庚、壬）立牛左邊；

陰年（乙、丁、己、辛、癸）立牛右邊。

 

因為資料太長，下次會講下過年要前大家都想知「地母經」是怎樣了，下次會更「勁」呀！

作者_李文康簡介：

簡介：自幼便對玄學有濃厚興趣，因家學淵源拜在名師門下。當中精研八字、紫微斗數、占卜、掌面相。

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撰文 : 李文康

欄名 : 文康斗數

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