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【各友國行@iM網欄】巴幹山鷹 阿爾巴尼亞的千窗

名人薈萃 07:31 2021/02/05

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湖川風絲皆無，波平如鏡，高山雲霧繚繞，民風純樸，那是初到阿爾巴尼亞(Albania)留下的美好印象!

初次接小明登的阿爾迪先生是個老實好人，無微不至地理順了一切，與他結伴同行的確是賞心樂事!!

 

千窗之城的兩個面孔

刻下太陽一鼓作氣地陡然露面，老城骨髓的春寒因而被驅散，一個潦倒而又不失優雅的山城村落【培拉特, Berat】悄然出現。那些倚山而建的白色小屋群，如馬豆糕般擺在奧蘇姆河(Osum River)河邊，白牆上排列著工整的扇窗，宛如千對眼睛凝望著每位過客。小明登傍晚坐在河畔閉目合眼沉思，讓時間在萬籟俱寂下愜意地流逝...... 翌日早上空氣清甜芳香，在平民風味的小城內跑步時頓感神清氣爽。

培拉特

培拉特城

培拉特黃昏

吉諾卡斯卡特

車子翻過小山，下坡時路兩旁春意盎然，莊稼地一路舖展開去，新鳥飛來，新花綻放，羊呀貓呀狗呀擦身而過。下車後晃晃悠悠移動，在世界遺產【吉諾卡斯卡特,Gjirokaster】沿著粗短的石灰板路踱步上山，沿路都是古老宅邸，小明登在清涼的山頂城堡上俯視遠方的山景煙嵐，靜聽奧圖曼千年滄桑的細說。

吉諾卡斯特

途中還有…. 私房菜

回到首都地拉那 (Tirana)阿爾迪家中作客，阿爾迪父母已準備好最時令的食材宴請。阿爾巴尼亞得天獨厚，農民用傳統方法生產有機食材直銷全國，以保証其新鮮且不受污染，難怪阿爾巴尼亞是心血管病機率最低國家之一。阿爾迪父母二人燒菜時嘰哩咕嚕，雖然聽不懂他們在說什麼，但鮮菜的芳香撲鼻而至，小明登第一次吃到 FARM TO TABLE概念的晚餐，除了菜餚新鮮好吃外，還感到老夫妻一邊吵咀一邊鼓搗飯菜的情懷風味…… 真是難以言表的幸福!!

 

[明登小推: 阿爾巴尼亞好玩的地點甚多，包括布特林特世界遺產(Butrint)、都拉斯遺跡(Durres)、在薩蘭特(Saranda)看亞德里亞海。]

布特林特

薩蘭特

作者_明登（歐明）簡介：

吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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撰文 : 明登（歐明）

欄名 : 各友國行

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