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【MPF】1月份MPF人均賺逾1.1萬元 股票基金表現最佳

Hot Talk 17:42 2021/01/27

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受惠北水湧港恒指挾升等，MPF表現也水漲船高。

受惠港股大時代，以及資金氾濫湧入美股掘金等，強積金（MPF）為打工仔提早發新年財，因兩大MPF專家、駿隆及積金評級公司齊指，1月份成員平均賺逾1.1萬元。此外，累積帳戶結餘預計將達至267,000元，再創20年以來的史上新高。但業界提醒，宜緊守多元化投資冀分散風險。

強積金邊類基金表現最好？一按下圖便了解

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人均帳戶結餘 將逾26萬元

積金評級公司指，MPF成員預計在1月份將増加約11,900元。人均帳戶結餘將超逾26萬元，為歷史新高。因年初開局至今，整體強積金的預計投資收益，在1月份約為531.2億元，將令總資產上升至1.19萬億元，是MPF面世廿年有記錄以來的最高水平。

北水湧港股，邊隻港股強積金最好？【下一頁

各類產品中，在1月份表現最佳的資產類別，為中港股票基金，單月升幅約10.22％。大輸家卻是債券基金，預計將虧損約-0.46％，是唯一錄得負回報的強積金資產類別。駿隆集團不約而同指，最多打工仔捧場的中港股票為大贏家，皆錄得雙位數漲幅，大中華股票升11.5%，港股產品亦彈近一成，遠較平均回報僅升4.4%為好。

惟提供獨立MPF研究的專家、積金評級主席叢川普（Francis Chung）忠告，強積金成員需要比以往任何時候更勤奮管理其戶口，畢竟在1月份供款人的帳戶預計將平均增加11,900元，而累計人均結餘亦將達到歷史新高的 267,000元。如作出不當的投資決定，現在蒙受的損失將比以往多。而多元化的投資，以及長期保持投資是關鍵，如果成員明智地管理強積金，可能是滿足退休需求的良好跳板。

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】https://bit.ly/3ogqr3u

 

相關新聞：【MPF】許正宇：不考慮停供強積金6個月建議

【MPF】MPF總額突破1.1萬億 業界去年料淨袋158億

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

A股 港股 強積金 退休組合 財富及退休規劃

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