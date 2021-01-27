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【新股IPO】快手科技1024上市為節字跳動上市開路？字節跳動去年收入增1倍 傳加快分拆抖音來港上市？

股樓投資 17:47 2021/01/27

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快手科技（新上市編號：01024）招股第二日，孖展繼續搶爆。有消息指，同為短視頻平台，規模比快手更龐大的抖音母公司字節跳動最近估值達到1,800億美元，並計劃尋求將包括抖音在內的業務來港上市，惟公司發言人拒絕評論。

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然而，盡管受美國禁令影響，字節跳動去年的收入仍增長1倍至350億美元（約2,730億港元）下同，據指公司去年經營溢利增至約70億美元（約546億港元）。而隨着拜登當選美國總統，公司進一步推進在港上市，此相關訊息是首次刊登在公司2020年的財務報告上。

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記者：張以正

抖音 字節跳動 快手—W（01024） 港股

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