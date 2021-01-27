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中信里昂風水指數2021：料恒指將於8月見頂 首選銀行及航運業

股樓投資 19:23 2021/01/27

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牛年將至，中信里昂發表2021年的「風水指數」，預料今年股市在夏季與冬季將有良好表現，恒指亦將會在8月迎來頂峰。而在各行業中，首選銀行及專業服務、航運與旅遊。

因「老鼠辛勤工作至牛年，因此至3月人們才意識到牛沒有恪守本分。至春末，牛鼠化解分歧，金牛亦喚醒自己投入工作」所以預料恒指的會在2月起轉跌，直至4份才回升。

【大行點睇】內地銀行去年第四季盈利反彈 野村上調3內銀純利預測  詳情請看[下一頁]

夏季期間，「金牛在金融田地日夜耕作」所以恒指在夏季開始向上，至8月到達頂峰。秋季起會出現獲利回吐，經歷輕微跌勢後，在冬季股市會再迎來升勢。

【大行報告】麥格理指京東健康增長勢頭強勁及具可見性　首予「跑贏大市」評級目標價193元  詳情請看[下一頁]

以五行將行業分類，金將貫穿全年，預計金融及專業服務會於2月至3月暢旺。而牛依附土，使今年水流受到限制，但水生金，可大量造金。所以與水相關的行業，如物流、航運及貿易，將於春季逐漸恢復狀態。與火相關的行業，如科技與化妝品，春末與夏末表現將不錯。由於牛屬土，但其能量將被用於止水生金，故建築業或面臨挑戰。隨著疫情受控，旅遊及交通於下半年有望捲土重來。

房地產方面，今年最佳的投資方位為正中、正南方正西；應盡量避免西北、東南方位。

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撰文 : 趙家盈

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