【和記電訊】3香港進駐26間豐澤 開設店中店

▲ 圖為和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝（左）和豐澤董事總經理歐文慧（右）。

和記電訊 （00215） 旗下3香港宣佈與豐澤合作，於特選豐澤門市內增設「3 香港@豐澤」店中店，方便客戶於更多銷售點選購3香港的流動通訊服務，包括上台、續約、更換SIM卡、轉名、繳費及辦理自動轉賬等服務，同時推出獨家豐澤現金券以換購家電產品，易賞錢會員上台可獲得額外易賞錢積分及數據用量。

「3香港@豐澤」現已進駐香港、九龍、新界26間豐澤門市。和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝表示，本次合作不但增強3香港的銷售網絡，更突破傳統流動網絡商的銷售策略，除方便客戶升級5G服務，也可以現金券於豐澤店內選購家庭電器，有助3香港轉型為數碼生活服務營辦商。

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除了「3 香港@豐澤」外，客戶可於全港逾70間豐澤選購3香港的上台計劃，此外亦推出多款「同路同步月費組合」，客戶上台同時可以低至$20的月供價，配搭各樣生活和數碼產品，包括Samsung Buds Pro無線耳機 、Logitech電腦周邊產品、Fitbit運動手環、樂天Kobo電子書閱讀器、Bruno即熱飲水機、多用途烤盤、無線音箱、按摩槍及血壓心跳計等。

和記電訊今日收報1.25元，升0.8%，成交325萬元。

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編輯：陳健婷