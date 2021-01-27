無良商家推「動物盲盒」　10蚊人民幣可抽純種哥基　網民批不尊重生命

近年，盲盒風潮在內地大受歡迎，盲盒即是顧客需在購買後拆開才可以得知裏面的內容，商家利用當中引起的好奇心，促進消費。但最近在內地網購平台，就有無良商人利用顧客的好奇心，推出「動物盲盒」，最低只需9.9元人民幣，就可以擁有一個內有貓，狗，烏龜或兔子等動物的盲盒。

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根內地傳媒報道，內地網購平台拼多多有商家把動物裝在盲盒中販售，售價在人民幣10元至200元不等。網站顯示更銷量高達6,000件。店主聲稱盲盒可以抽到純種哥基犬，金毛尋回犬，烏龜、雀鳥、兔子及貓兒等等。店主亦商品說明指「不接受指定品種，不接受退換與中差評。」、「玩得起才玩，玩不起請不要玩。」

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有不少買家表示貨不對辦，有買家買了兩隻狗，稱狗隻很髒，身上基本全是跳蚤，「其中一隻精神不太好，而且沒過兩天就死了。」又看見狗隻耳邊有蜜餞核，懷疑狗隻之前曾被虐待。

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不少內地網民看到新聞後都覺得不可思議，「這是不尊重生命！ ！ ！ ！ ！」、「這樣的商家為什麼還會存在？」、「寵物都盲盒化，不可思議。」

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責任編輯：黃苑筠