UA戲院下月底停止營運 K11 Art House　手持現金禮劵如何處理？要親自去退會？

UA戲院在Facebook專頁宣布，將會在2月28日起停止營運 K11 Art House。

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受疫情影響，香港的戲院已停業多時。UA戲院的Facebook貼文中表示，由於租賃結束，UA 院線將於2021年2月28日停止營運 K11 Art House。所有持有有效 K11 Art House 現金禮劵的客人，可於2021年3月1日或之後，繼續在新營運商管理的 K11 Art House 使用而不受影響。

而Art House Loyalty Club 現已終止，有關會費、會員積分、電子印花的退會安排，會員需按建議的指定日子親身 K11 Art House 辦理退會手續。

退會詳情：http://bit.ly/3pjVtcn

是次UA戲院停止營運 K11 Art House，相關的退會安排似乎備受批評。有不少網民指，不早前才升級成為Art House Loyalty Club，現時更要親自到K11 Art House退會並不合理。

有報道指，今次接手營運K11 Art House的為豐德麗（eSun Holdings），即MCL院線的營運商。

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責任編輯：葉泳珊