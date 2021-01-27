UA戲院下月底停止營運 K11 Art House　手持現金禮劵如何處理？要親自去退會？

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UA戲院在Facebook專頁宣布，將會在2月28日起停止營運 K11 Art House。
受疫情影響，香港的戲院已停業多時。UA戲院的Facebook貼文中表示，由於租賃結束，UA 院線將於2021年2月28日停止營運 K11 Art House。所有持有有效 K11 Art House 現金禮劵的客人，可於2021年3月1日或之後，繼續在新營運商管理的 K11 Art House 使用而不受影響。
而Art House Loyalty Club 現已終止，有關會費、會員積分、電子印花的退會安排，會員需按建議的指定日子親身 K11 Art House 辦理退會手續。
是次UA戲院停止營運 K11 Art House，相關的退會安排似乎備受批評。有不少網民指，不早前才升級成為Art House Loyalty Club，現時更要親自到K11 Art House退會並不合理。
有報道指，今次接手營運K11 Art House的為豐德麗（eSun Holdings），即MCL院線的營運商。
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責任編輯：葉泳珊