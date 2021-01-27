【牛津疫苗】阿斯利康稱全天候解決減產 為延期交付辯護

▲ 牛津疫苗生産商阿斯利康為延期交付新冠疫苗辯護，稱團隊正全天候解決減產的問題。

歐洲各國正加緊為民眾接種新冠疫苗，但牛津疫苗和輝瑞（Pfizer） 疫苗生廠商宣布減少新冠疫苗供應量後，歐盟揚言提告及收緊新冠疫苗出口規定。牛津疫苗生産商阿斯利康（AstraZeneca）為延期交付新冠疫苗辯護，稱阿斯利康團隊正全天候解決新冠疫苗減產的問題。

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阿斯利康行政總裁索里奧（Pascal Soriot）接受意大利媒採訪，他表示公司位於荷蘭及比利時的兩間工廠的生産問題正擴大（scaling up），新冠疫苗生産進度較預期落後約2個月。

索里奧表示該公司正全力以赴解決減產問題：

我們的團隊正全天候24小時工作，解決疫苗生産綫的大量問題。 （Our team is working 24/7 to fix the very much issues of production of the vaccine itself.）

索里奧又指歐盟太遲與阿斯利康簽訂合約，因此阿斯利康在生産綫出現問題時未必能迅速解決，導致難以如期交付疫苗。索里奧指出阿斯利康與歐盟簽合約的三個月前，阿斯利康已和英國政府達成協議，可有更多時間解決小問題。

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索里奧強調該公司固然希望做得更好，但指他們計劃於2月向歐洲多國交付數百萬劑疫苗，形容這並非小數目（not a small volume）。

雖然牛津疫苗未獲歐洲藥品管理局（EMA）批准使用，歐盟於去年8月已率先訂購3億劑，並可選擇追加1億劑。歐盟本來計劃批准牛津疫苗後就可立即交付，希望到了3月可交付8,000萬劑。

歐盟健康及食品安全事務專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）早前表示，阿斯利康未能如期向歐盟交付疫苗，考慮採取手段限制在歐洲生產的新冠疫苗出口至其他國家。

責任編輯：鄭錦玲