【牛津疫苗】阿斯利康稱全天候解決減產 為延期交付辯護

歐洲各國正加緊為民眾接種新冠疫苗,但牛津疫苗和輝瑞(Pfizer) 疫苗生廠商宣布減少新冠疫苗供應量後,歐盟揚言提告及收緊新冠疫苗出口規定。牛津疫苗生産商阿斯利康(AstraZeneca)為延期交付新冠疫苗辯護,稱阿斯利康團隊正全天候解決新冠疫苗減產的問題。

阿斯利康行政總裁索里奧(Pascal Soriot)接受意大利媒採訪,他表示公司位於荷蘭及比利時的兩間工廠的生産問題正擴大(scaling up),新冠疫苗生産進度較預期落後約2個月。

索里奧表示該公司正全力以赴解決減產問題:

我們的團隊正全天候24小時工作,解決疫苗生産綫的大量問題。

(Our team is working 24/7 to fix the very much issues of production of the vaccine itself.)