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新冠疫情後遺症 嘉信理財公布調查結果 新晉富裕階層投資趨謹慎

理財智慧 17:23 2021/01/27

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嘉信理財香港發布「香港新晉富裕階層財富健康指數2020」調查結果，結果顯示香港新晉富裕階層的整體財富健康指數為55.25分（滿分為100），較去年提高了1.43分，當中在新冠疫情的影響下，新晉富裕階層的風險偏好轉趨謹慎。嘉信理財香港董事總經理方碩穩指，在新冠疫情的影響下，新晉富裕階層將其風險偏向由「進取型」（15.1％）和「漸進型」（21.1％）轉為「穩健型」（42.8％）及「謹慎型」（18.7％）。

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研究訪問了1,032名年齡介乎18至65歲的新晉富裕階層人士，他們每月收入介乎2-8萬港元。調查於2020年11月10日至11月20日之間進行，研究了他們對個人財富健康狀況的看法，從而得出指數結果。

調查亦顯示約三分之二的香港新晉富裕階層在面對財務問題方面未做好準備，與2019年相比增加了1.4%，而六成香港新晉富裕階層擔憂新冠疫情對現在及未來1至2年的影響。與2019年相比，受訪者對財務舒適所需流動資產水平的期望降低了19.5%。

報告亦反映只有不足三分一的受訪者自覺擁有一個正式理財計劃，而十位受訪者中有六位都傾向靠自己進行理財規劃，而43%的香港新晉富裕階層希望在投資環球市場前尋求理財顧問的建議。

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撰文 : 林展鋒

財務自由 港元 疫情 後遺症 指數 香港

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