3香港夥豐澤開設全港26間「店中店」　可享高達2.1萬元豐澤現金券

▲ 和記電訊旗下3香港聯同豐澤今（27日）舉辦網上簡佈會，宣布於全港開設26間3香港@豐澤店中店。

臨近農曆新年，和記電訊 （00215） 旗下3香港聯同豐澤今（27日）舉辦網上簡佈會，宣布於全港開設26間3香港@豐澤店中店，客戶除可在3香港@豐澤選用5G月費計劃外，更可同時獲得高達21,000元豐澤現金券，用作選購多元化的家庭及生活電器，為家中加添新氣象。

【5G網絡】3香港推288元5G月費計劃 挾新iPhone 12推出搶客

和記電訊香港控股有限公司執行董事及行政總裁古星輝表示，3香港與豐澤一向保持緊密合作。自去年6月開始，在全港設立26間「店中店」，有助公司加強銷售網絡。而其用戶除了可選用5G升級、上台等服務，亦可在豐澤使用現金券選購電子及家電產品。

他指出，3香港@豐澤店中店可提供一般門市服務，包括上台續約、更換SIM咭、更改電話號碼及繳費服務等，同時亦會享有其他獨有的優惠，包括豐澤現金券計劃，客戶在店內申請5G計劃，最高可獲高達2.1萬元豐澤現金券。又強調，希望透過推出豐澤現金券計劃，開拓雙方的客源，產生協同效應。

【5G應用】5G誕生新模式 3香港率先推新商業應用

此外，豐澤董事總經理區文慧指，現時26家「店中店」已分布港、九、新界，未來將視乎市場反應、客戶需求等再作安排，考慮是否再增設離島等偏遠地區；而全線70多間豐澤亦已可供客戶選用3香港的服務計劃。

她認為，3香港作為5G服務供應商，對豐澤打造成智能生活服務提供商有幫助。至於對於農曆新年銷售情況，表示抱審慎觀望態度；雖然本港零售業深受疫情影響，但豐澤一向以本地客為主，相信其銷售數字仍優於大市。

記者：施雯雯