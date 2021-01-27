【港區國安法】金融專才離港被監管機構詢問原因　金管局：有何特別？

▲ 【港區國安法】金融專才離港接不尋常來電 多個監管機構據報詢問離港原因

港區國安法實施後，有金融機構選擇撤離本港，導致不少金融專才調職至香港以外的城市。外電報道，有離港的基金經理及銀行家接到多個不尋常的來電，被多個政府機構詢問他們離開的原因。

外電報道引述消息人士指出，本港證監會、金管局、財庫局以及金發局曾致電已調往新加坡、東京等城市的銀行或資產管理公司高層，向他們查詢離開香港的原因及有關決策過程等。有對沖基金經理形容，當局的聯絡是新做法，而且不常見。

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金管局外滙基金投資辦公室行政總裁李達志稱，不清楚報道所指的公司，而金管局日常會與不同資產管理、銀行業人士溝通，當知悉有人離港時會「閒聊（chit chat ）」原因屬常情，反問為何會被視為不尋常（exceptional）。

李達志稱，當然歡迎來港投資、工作的金融人才愈多愈好，但事實是總有人進出香港，未有特別關注。

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證監會回應時指出，持牌法團或個人有關居住地點變更的通知可能會引起查詢，以檢查他們是否仍需要牌照。金管局則指，會定期關注行業從業者和市場發展情況，這是金融中心的普遍做法。

另外，財庫局指出，沒有進行任何有關金融機構調遷的調查。金發局則未予回應。

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編輯：吳敏芳