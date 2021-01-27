【快手科技IPO】快手與抖音同為短視頻平台　兩者有何分別？

▲ 快手近年亦有積極為打入海外市場作出部署，公司推出快手國際版Kwai。

快手科技 （新上市編號：01024） 首兩日招股反應熱烈，孖展錄得逾3000億，周三再有消息傳出，抖音母企字節跳動今年計劃分拆業務來港上市，快手與抖音同樣是內地短視頻平台，兩者運營有何不同之處？

字節跳動擬分拆抖音等業務香港上市，詳情可看【下一頁】

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1. 國內每日平均活躍用戶數量

抖音和快手均在同年進軍電商業務，但抖音在國內的每日平均活躍用戶數量增速較快，據2018年的《抖音大數據》報告及快手招股書資料，在2018年時，抖音的每日平均活躍用戶（DAU）為2.5億人，當時快手DAU錄得1.6億人以上。由於兩間公司公佈的數據有限，本網僅可得知在2020年1月時，抖音DAU便已超過4億人，相比之下，截至2020年11月30日止11個月，快手DAU僅為2.6億人，以國內平均活躍用戶來說，抖音明顯更勝一籌。

2. 運營策略

快手和抖音採取兩種不同的運營策略。抖音注重直播的流量、電商交易額等數字，因此較為看重直播的內容。

快手則以「普惠」為理念，快手電商負責人張一鵬曾於去年8月演講時表示，快手比較看重發展平台的生態，希望以演算法平等地惠及不同的KOL，而非把流量集中在某些熱門KOL，快手想要推進人與人之間的聯繫，而非人與內容之間的聯繫。因此，據騰訊研究院報告，快手為了給普通創作者更多機會，對超過擁有過百萬粉絲的創作者採取流量抑制措施。

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3. 電商發展

據快手招股書和國海證券研報顯示，抖音和快手均於2018年推出直播帶貨，兩者皆與淘寶合作。在尋找戰略伙伴關係時，抖音走得相對較前，在2019年4月時，抖音的應用程式已經與京東 （09618） 、唯品會打通，而快手則於2020年5月與京東零售達成戰略合作。

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4.海外市場

抖音海外版在蘋果iOS應用商店和Google App Store排名一向名列前茅，據調研機構SenseTower數據顯示，截至去年12月，Tik Tok在全球錄得1900萬下載量。不過，快手近年亦有積極為打入海外市場作出部署，公司推出快手國際版Kwai，在去年12月全球共錄得800萬下載量。

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編輯﹕賴奕羚