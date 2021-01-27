【方圓公關人生@iM網欄】 Tesla竊密事件的溫馨提示  請注意WFH常態下的企業資訊保護

全球最大電動車公司Tesla竊密事件已不是第一次，近日一名才上任3天的工程師員工Alex Khatilov便涉嫌竊取公司機密，透過公司的軟件系統WARP Drive竊取多達6,000份文件、檔案及程式碼，並上傳到其私人Dropbox帳號。由於疫情關係員工都多了在家工作，複製公司文件到私人電腦以便工作在所難免，但同時有關檔案是否被「安全使用」根本難以稽查，要追蹤有否不當散布或流失就難上加難。

的確，Work From Home（WFH）的工作模式為企業資訊保障及保安系統帶來不少衝擊，不論是受到黑客攻擊的風險，或是公司員工對機密文件的處理，均是企業在數碼轉型新常態下需要多加注意的地方。

根據生產力局轄下香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）的數據顥示，2020年共處理8,346宗網絡保安事故，較去年下跌12%，當中以殭屍網絡與網絡釣魚佔多數，後者的數量更上升 35%。由於新常態下工作甚至日常活動改以網上形式進行，不法分子利用疫情資訊作為網絡釣魚的魚餌成為網絡犯罪態慣用技倆。

企業需要在嚴格控制員工權限以外，對於預防黑客的攻擊亦不能掉以輕心，5G、物聯網及人工智能的應用可能導致更多系統或數據流量暴露在不可信的網絡之中，以物聯網為例，密碼強度低或通訊未有加密等都存在保安漏洞問題，被入侵的風險相當高。

遠端存取是眾多企業及員工都經常採用以存取公司資訊的IT應用，市場上產品選擇很多，當中Teamviewer最為常用，好處是成本低、方便和使用簡單，但相對保安風險較高，用戶一般可以任意設定密碼、多重認證功能亦欠奉，企業絕對有需要制定網絡保安策略，保護遙距存取設施及端點，提防釣魚電郵來襲。相對地虛擬桌面技術VDI會較為安全，它是將多個虛擬桌面集中託置於中央伺服器上，並根據要求將其分配到客戶端上，由於VDI需要額外的軟件來承載系統，而且提供針對虛擬桌面的防病毒和惡意軟件保護等功能，更進一步完善保安問題，用戶可在VDI解決方案中使用雙重認證，所以成本高昂，企業要謹慎考慮如何在企業成本及網絡安全兩者取得平衡。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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