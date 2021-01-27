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特朗普政府官員覓後路 據報數名過檔《霍士新聞》

環球社會熱點 16:55 2021/01/27

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美國前任總統特朗普（Donald Trump）卸任後，只保留少數白宮僱員，其他前白宮成員亦另覓新出路。外媒報道指，數名特朗普政府官員據悉已加盟美國《霍士新聞》 （Fox News），其中前白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）證實將於下月在霍士新聞履職。

有白宮官員人工竟高過特朗普 年薪多逾百萬  【下一頁】

特朗普一直指責大部分媒體為「假新聞」，唯獨美國霍士新聞一直被他所「推崇」。據悉，前白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）已加盟至霍士新聞，亦是首位特朗普政府高級官員亮身於螢光幕前。

而庫德洛將於下月8日開始，於霍士旗下的商業頻道主持節目，為本地及全球財經事務提供專業分析。而庫德洛加入特朗普班底前，亦是CNBC的著名主持人。

此外，亦有報道指，前白宮新聞發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）亦與霍士新聞達成了初步的僱傭協議，但霍士新聞其後發布聲明，否認麥克納尼為它們的員工，目前仍未有最終定案。

特朗普長女伊萬卡住過豪宅放租 月租14萬（多圖） 【下一頁】

據消息人士指，霍士曾與麥克納尼接觸但不果，雖然目前暫時擱置了計劃，但強調仍有合作空間。

事實上，麥克納尼成為特朗普政府官員前，亦曾於傳媒界工作，包括擔任過製片人、霍士新聞的節目主持及CNN的時事評論員。

責任編輯：郭麗明

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