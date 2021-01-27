【台積電】晶片搶奪戰　台灣4大半導體廠商達共識　產能增至103%、車用晶片優先處理

半導體供應緊張，車廠陷入停產階段。繼昨日傳出台積電加價15%後，今日台灣經濟部約見半導體四大代工廠商，包括台積電、力積電等，達成3個增產方向，包括把100%產能提升至102%至103%。

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車用晶片陷入嚴重短缺，甚至有國家請求台灣政府協助。據台灣媒體報道，台灣經濟部約見半導體代工廠商出席午餐會，經濟部長王美花表示，台積電、力積電、世界先進，及聯電均有出席。她透露，會上四間企業均指現時生產線供不應求，甚至是「超載」。王稱，現時廠商均了解車廠停產對產業鏈的影響，亦願意配合政府增產。

王美花稱，4間廠商達成共識，目前有3個方向增加產量。第一，把生產線100％的產能盡量拉高至102、103%，多出的產能全都供應至車用晶片。第二，以往客戶落單100片晶片，廠商大約可提供70至80。現時廠商承諾把車用晶片的支援比例提升到最高，優先解決車用晶片需求。第三，廠商將會與其他客戶協調能否減量、延後供貨，盡量先應付目前車用晶片的訂單。

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責任編輯：葉泳珊