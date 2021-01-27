  • 20°C
香港時間 : 2021127日 (三) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台積電】晶片搶奪戰　台灣4大半導體廠商達共識　產能增至103%、車用晶片優先處理

商業 16:43 2021/01/27

分享：

半導體供應緊張，車廠陷入停產階段。繼昨日傳出台積電加價15%後，今日台灣經濟部約見半導體四大代工廠商，包括台積電、力積電等，達成3個增產方向，包括把100%產能提升至102%至103%。

【台積電】車用晶片爭奪戰　傳台積電下月加價15%　主宰定價話事權？

車用晶片陷入嚴重短缺，甚至有國家請求台灣政府協助。據台灣媒體報道，台灣經濟部約見半導體代工廠商出席午餐會，經濟部長王美花表示，台積電、力積電、世界先進，及聯電均有出席。她透露，會上四間企業均指現時生產線供不應求，甚至是「超載」。王稱，現時廠商均了解車廠停產對產業鏈的影響，亦願意配合政府增產。

王美花稱，4間廠商達成共識，目前有3個方向增加產量。第一，把生產線100％的產能盡量拉高至102、103%，多出的產能全都供應至車用晶片。第二，以往客戶落單100片晶片，廠商大約可提供70至80。現時廠商承諾把車用晶片的支援比例提升到最高，優先解決車用晶片需求。第三，廠商將會與其他客戶協調能否減量、延後供貨，盡量先應付目前車用晶片的訂單。

【晶片戰】台積電產能已到極限？　全球面臨晶片嚴重短缺

【中印角力】TikTok被印度永久「封殺」　傳字節跳動縮人手　不確定何時重返印度市場

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【中印角力】TikTok被印度永久「封殺」　傳字節跳動縮人手　不確定何時重返印度市場
今日
【中印角力】TikTok被印度永久「封殺」　傳字節跳動縮人手　不確定何時重返印度市場
【台積電】車用晶片爭奪戰　傳台積電下月加價15%　主宰定價話事權？
2021/01/26
【台積電】車用晶片爭奪戰　傳台積電下月加價15%　主宰定價話事權？
【電動車】中國「小鵬汽車」推出高速公路自動駕駛　欲挑戰Tesla
2021/01/26
【電動車】中國「小鵬汽車」推出高速公路自動駕駛　欲挑戰Tesla
【晶片戰】台積電產能已到極限？　全球面臨晶片嚴重短缺
2020/12/18
【晶片戰】台積電產能已到極限？　全球面臨晶片嚴重短缺
汽車 汽車科技 經濟 台灣 台積電 晶片

上一篇文章

UA戲院下月底停止營運 K11 Art House　手持現金禮劵如何處理？要親自去退會？

下一篇文章

【中印角力】TikTok被印度永久「封殺」　傳字節跳動縮人手　不確定何時重返印度市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【缺櫃潮】航運公司過度追求「超大型貨櫃船」　致全球海運物流現亂局？
【缺櫃潮】航運公司過度追求「超大型貨櫃船」　致全球海運物流現亂局？
【電動車】中國「小鵬汽車」推出高速公路自動駕駛　欲挑戰Tesla
【電動車】中國「小鵬汽車」推出高速公路自動駕駛　欲挑戰Tesla
【結業潮】朱古力品牌Godiva　關閉或轉售美國全線門店
【結業潮】朱古力品牌Godiva　關閉或轉售美國全線門店
【麥當勞】船期混亂致薯餅供應緊張　麥當勞：預計此情況會持續一段時間
【麥當勞】船期混亂致薯餅供應緊張　麥當勞：預計此情況會持續一段時間
【台積電】車用晶片爭奪戰　傳台積電下月加價15%　主宰定價話事權？
【台積電】車用晶片爭奪戰　傳台積電下月加價15%　主宰定價話事權？
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮