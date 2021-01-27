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【香港排名】外派僱員宜居城市香港排名跳升35名至58位 惟新聞自由評分跌

Hot Talk 17:12 2021/01/27

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ECA International指出，外派僱員宜居城市最新排行榜中，香港排名跳升35名至58位。

全球外派人力資源顧問機構ECA International最新發布之地區評分調查報告指出，香港在最適宜居住城市排行榜中由去年大幅跳升35名至58位，主因社會緊張局勢緩及犯罪率下跌抵銷疫情的影響。

調查指逾6成香港新晉富裕階層偏好投資美國市場，詳看【下一頁】

雖然排名回升，但ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，香港在部份範疇的評分有所下跌，例如港區國安法的實施拖累新聞及媒體自由評分跌，而且目前香港的排名仍較2018年低。2018年，香港在最適宜亞洲外派員工居住地點排名位列第28位。

圖看2020/21首10位城市是誰

    點擊圖片放大
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新加坡仍然最適宜居住城市排行榜的第一位。關禮廉指出，新加坡憑藉卓越的基礎設施，低污染和大規模移民社區吸引海外工人，故連續第15年位居宜居城市榜首。儘管新加坡在去年強行截斷跨境來往以控制疫情，但其封城規模沒有其他地區嚴重。

受疫情影響，多個城市的排名大幅下跌，當中澳洲多個城市的排名幅度較嚴重，例如布里斯班及阿德莱德跌出頭10，悉尼由第3名跌至21名。另外，台灣則重新打入頭50位。

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編輯：袁諾曦

疫情 香港 港區國安法 移民 外派員工
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