【里昂風水指數】恒指「土雞」有白虎星造訪、三生肖最旺　最佳時光是夏季和冬季

▲ 中信里昂2021年風水指數，運勢最佳為雞、蛇、猴。

中信里昂2021年風水指數出爐，預料年初大市會下滑後反彈，將於8月前後觸頂，隨後開始出現獲利回吐，下半年調整至年尾再衝高位，「今年最佳時光是夏季和冬季，其他時間各有盈虧」。報告首選行業為銀行與專業服務業、航運與旅遊，運勢最佳生肖為雞、蛇、猴。

高盛料全年北水淨流入逾7000億元【下一頁】

中信里昂將恒指作「土雞」，今年將土雞和金牛合八字預測恒指走勢，二者和諧相處對恒指是吉兆，年初大市上揚，預示牛年更加穩定。不過，恒指「土雞」有白虎星造訪，可能會出現結構性不確定引發的問題，而祿勛性的庇佑能夠將損失最小化。金匱星雖弱，但也有作為，與數據收集和其他有價值的信息庫相關的股票有潛力。

金

至於行業走勢，由於金在水的引導下貫穿全年，預計金融與專業服務在2月、3月暢旺。春末至夏末火勢增加，金勢可能會減弱，但中秋節前後熄滅，金有望重回良態。預計律師、法院、調解公司會暢旺、銀行和其他金融機構有不錯表現，拍賣行和私營企業評估人員也是日程滿滿。

內地十大互惠基金港股持倉有甚麼【下一頁】

水

今年水在八字圖上絕唱，牛依附著土，令今年水流受限制， 但水生金， 水相關行業春季和秋末看起來表現最佳。 年末旅遊與交通將崛起，而物流、航運與貿易整個春季都有良好狀態。

火

金無懼火相關行業，但今年可能要消耗太多時間將礦石變成礦渣。 從化妝品、玩具到心理醫生、美容和整形外科等行業將在春末和夏末迎來最好的兩個光景。 石油與電信料將疲軟收官，但明年會有起色。

歐舒丹上季銷售微跌【下一頁】

土

牛雖屬土，但其能量將被用於止水生金。預計建築這類行業只能勉強度日。 木汲取土之精華，但下半年木勢衰弱，有機會等待稀有寶石、皮革和陶瓷製品等領域及時改善。

木

今年開局不錯，尤其是對那些回歸學習的人和相關行業。 春季一段靜寂期之後，夏初將迎來本年最佳時光。 依賴春發的事物預計都將扶搖直上，包括醫藥、製衣、乃至宗教手工藝等。

相關文章：冠軍分析師張憶東︰中港股市受惠經濟復甦 港股性價比較佳

相關文章：【北水大時代】李律仁：內地資金不是傻的 金融市場講實利

編輯：陳華