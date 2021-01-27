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【房住不炒】 上海樓巿再「加辣」針對「假離婚」 為「真離婚」定下標準？

環球政經 18:17 2021/01/27

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在「房住不炒」的定調下，各省巿出招由限購、限貸到限售，壓抑炒風。去年底央行及銀保監下令銀行房貸設上限，令不少銀行尤其在一線城巿的北上廣深，不得不收緊房貸，銀行停貸之說在網上廣傳。一手樓樓價受壓，二手樓巿場卻開始火熱，如上海二手樓12月成交破3.6萬間，成交價比上11月升4%。

近日上海出台樓巿「加辣」措施，包括進一步限購、限貸等。買商品房公證要搖號，「無房家庭」獲優先等。但最令人關注，是針對離婚夫妻，離婚日起3年內買住宅單位，任何一方擁有的單位數目，不能視為個人擁有，仍視為未離婚前的家庭計算，此舉進一步堵塞有人借「假離婚」繞開家庭限購規定，變相離婚3年才被視為「真離婚」獲准再買樓。但有評論指，對於一批「真離婚」夫妻，其中一方要3年後才准再買屋，但他／她們亦有剛需，但3年後未知能否買得起，這一群正是有苦無處訴。

周二（26日）杭州巿房地產巿場平穩健康發展領導小組辦公室公布《關於進一步加強房地產巿場調控的通知》也推出多項樓巿「加辣」措施。亦是透過進一步加強限購、限售等措施，其中一條是若在限購範圍的單位贈與他人，贈興人須在3年後才可在限購範圍再買另一個單位，受贈人亦要符合限購政策的規定，防止透過親友轉贈之名，繞過限購令。

 

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責任編輯：鄭靜珊

 

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