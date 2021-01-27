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【櫻淘魔法棒@iM網欄】年宵花市一覽表，購買蘭花攻略

名人薈萃 16:43 2021/01/27

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產品介紹:

過了聖誕及新年後，大家就準備迎接農曆新年，雖然疫情一直反覆不定，但過新年這個傳統習俗大家都會特別重視。

 

政府原定宣佈取消的年宵花市，終於決定開放港九新界15 個花市，跟以往不同，花市會有人流管制，而且不會有通宵營業，而攤檔數量亦會大幅度減半。

 

2021年年宵花市資料:

開放日期: 2月6日（年廿五）
結束日期: 2月11日（年三十）

開放時間: 0900 – 2100

清場消毒時間: 1300-1400 及 1800-1900

 

年宵花市一覽表

  花市 攤檔數量 (減半後)
1 銅鑼灣維多利亞公園 87 個
2 東涌東達路花園 5 個
3 深水埗花墟公園 35 個
4 深水埗長沙灣遊樂場 25 個
5 觀塘觀塘遊樂場 25 個
6 黃大仙摩士公園 20 個
7 葵青葵涌運動場 49 個
8 荃灣沙咀道遊樂場 67 個
9 大埔天后宮風水廣場 23 個
10 北區石湖墟遊樂場 36個
11 屯門天后廟廣場 30 個
12 西貢萬宜遊樂場 8 個
13 將軍澳寶康公園 27 個
14 沙田源禾遊樂場 24 個
15 元朗東頭工業區遊樂場 48 個

 

東港城新春花市限定店

日期：1月22日至2月11日

時間：11:00-21:00

地點：東港城1樓117-118號舖

 

新春年貨大街

日期：1月22日 至2月28日

時間：11:00-21:00

地點A：德福廣場1期地下展覽場地

地點B：青衣城1期一樓A區及B區

日本城「花市」

150多間門市舉辦小型「花市」

 

HKTVmall 網上年宵花市

日期: 由即日至2月28日

1月25日起 HKTVmall 更會網上直播推銷年花

 

D2 Place新春年宵市集

日期：1月2０日 至2月28日

地址：長沙灣長義街9號D2 Place一期2樓The Space／D2 Place一期天台花園／D2 Place二期地下The Garage

 

Sanrio新春市集

日期： 1月10日至24日

地址：銅鑼灣希慎廣場

 

近年我們群組都會直接向花農直接訂購蘭花，除了價錢比較便宜外，還可以節省等候的時間，花農Jimmy會提早為我們群組預留靚花，我們群組友好就一口氣訂了五十盆蘭花。

Jimmy 表示，今年花期剛好，因為之前溫度較低，蘭花不會太早開花，在良好的打理情況，保守估計 2個月，部份花種至3-4個月。我們群組去年其中一位的蘭花最長時間，可以放到七月份。

今年蘭花的品種及顏色選擇很多，以桃紅色，紫色，粉色最多，還有橙色，黃色和白色等，可自由配搭心宜的花盆。親身到現場選擇蘭花的朋友，人多繁忙時可能要等半天的時間。而插花技師會按照蘭花的方向和造型純熟地放入盤內，並綁上金色的蝴蝶 (不含其他飾物)。

這裡的蘭花是「台灣苗」，到約10厘米高，再由花農本地培植，都稱為「本場蘭花」，市價由$120-$260不等。

    點擊圖片放大
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    +7

「本場蘭花」和「內地蘭花」的分別

由於台灣和內地蘭花品種分別不太，客人幾乎未能分別到。記得早年我就是不慎在花市買入內地蘭花，回家後頭幾天沒有分別，但過一會，未到新年已經凋零。後來才知道早年內地蘭花的質量不太平均，開了3至4朵便放入雪櫃，花蕾未開就凋零的情況，上了一課後，我也不敢到不熟悉的店家買蘭花了。

 

近年較受歡迎的蘭花種類:

🌺 辣椒紅

大朵花11cm，全紅色，穩定，相對其他紅色花比較「襟」

 

🌺 大財主

大朵花有11CM, 花期最長超過3個月，由第一朵至最尾有40cm，容易打理，多D 花冧

 

🌺 女神

花徑10cm, 新品種，近年比較多人喜歡，顏色靚，似桃花，代替桃花，兩個幾月花期

 

🌺 天堂鳥

中size花，花徑8CM, 一個頭有兩昌花、花冧密D，花期正常，兩個幾月

 

🌺 藏寶圖 (又名: 大展鴻圖)

全長最大朵，每朵花徑有13CM，正常花期2-3個月

 

大家最關心「蘭花要幾天淋一次水」？

  • 第一次淋花的時間是買花後的第七天
  • 最好是早上10點前
  • 切勿晚上淋花
  • 用噴壼噴濕泥土，有利蘭花生長，切勿太多水份
  • 切勿直接用水淋花，花瓣盡量避免碰到水，遇水容易變形和早謝。

 

蘭花最好放在室內，隔住玻璃的位置。如果你想加速開花時間，可以早上或下午曬太陽5分鐘。蘭花的生長過程需要日照，但是切記要避免陽光直射，這會灼傷蘭花從而留下黑點。如果你想知道蘭花的日照是否充足？就要檢查它的葉子是否均勻的淺綠色，如果呈深綠色代表缺乏陽光，呈黃色、棕色或紅色則表示日照過度。

 

蘭花是熱帶氣候的植物，喜熱好濕，白天的溫度最好維持在25至28度之前，夜間則是18-20度，但要記得太高溫或太低溫都會抑制蘭花的生長。

 

今年由於提早在淘寶拍了很多新年盆裁/蘭花裝飾小掛飾，可以選擇的種類特別多，價錢平均是十元人民幣一包 (6-8個)。

 

此外，有蘭花攝影龍友與我分享了香港、台灣及日本蘭花的圖片，給讀者欣賞。

 

    點擊圖片放大
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作者＿淘寶小天后（賴櫻華）簡介：

擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

Facebook: 淘寶「小天后」互享平台

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撰文 : 淘寶小天后（賴櫻華）

欄名 : 櫻淘魔法棒

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