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【美元定期存款】美元產品有需求 中資專家料美滙指數先低後高

Hot Talk 16:51 2021/01/27

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美元產品近期需求甚大

聯儲局公布議息結果前夕，全球聚焦明早（1月28日）主席鮑威爾在拜登新政下，最新的經濟前瞻。而中資行亦微升美元定期存款息率，招商永隆現時一年期的新息率為0.45厘。雖然不少名嘴猛人看淡美元，更料今年插水兩成，但中資專家相信美滙指數年內的走向先低後高，年尾可重上94。

而市場對美元產品有需求，政府今天成功發行25億美元的綠色債券，當中5年期的票息0.635厘。再參考港銀一年定存，最高也有0.6厘，由虛擬銀行天星及中信國際提供，齊膺雙冠王。

美元1年定存息率有幾高？可按下圖了解

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中信銀行(國際)首席經濟師廖群博士回應本報查詢指，展望2021年，美元走勢預期逐步回升，主因有2，首先、疫情方面，若疫苗奏效，美國有望扭轉去年疫情嚴重，今年逐漸改善。其次、中美關係上，預計拜登對華政策，與特朗普相比的大方向不會改變，但做法上會較緩和，中美關係將有所改善。

美國新政府下，美元合去何從？【下一頁

廖群預計，今年美滙指數於第一季度繼續下行，但第3季逐步回升呈現先低後高的走勢。因拜登政府上台初期，政治形勢仍不穩定，民主、共和兩黨之爭激烈。此外，隨着民主黨控制了參眾兩院，大規模財政刺激計劃可望出台，估計美元指數將繼續下行一段時間。

可是，廖群補充，但2季度後，隨着拜登新班子坐穩，政治形勢改善；疫苗又陸續接種，新冠肺炎疫情日益好轉；新政府經濟政策推出，經濟復甦步伐加快，美元指數有望從低位反彈。不過，反彈的力度很大程度上取決於疫苗的有效性，以及接種進度。再者，會受到聯儲局持續貨幣寬鬆，以及財政刺激規模加大的制約。

廖群又說，據聯儲局去年12月議息會議的內容，零利率水準將保持至2023年，並強調會使用所有工具，來支援美國經濟。預計美元指數在1季度末見89，之後逐步回升，並於年底報收94。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 美元定期存款

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