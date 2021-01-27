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【英國王室】梅根擬做虎媽 被指為兒子繼承王位做準備

環球社會熱點 16:12 2021/01/27

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英女王今年將迎來95歲生日，外界不時有傳言指英女王有意退位，英國王室繼承權持續受到關注。英國哈里王子與夫人梅根去年淡出英國王室，但有報道指梅根有意做虎媽。梅根被指對兒子阿奇繼承王位有著殷切期望，已安排大量貴族課程以將阿奇打造成一名出色「繼承者」。

【英國王室】哈里梅根據報延長淡出過渡期 為拎王室贊助 【下一頁】

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哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）的兒子阿奇（Archie）於2019年出生，目前為英國王室第7順位繼承人。王儲查里斯（Prince Charles）、威廉王子（Prince William）與3名子女及哈里，都排在阿奇之前。

澳洲雜誌《New Media》引述消息人士指，梅根認為在威廉王子3名子女成家立室前，阿奇仍是名正言順的英國王室第7順位繼承人，並非絕無機會繼承王位。

《New Media》指梅根更曾向朋友表示：「任何事情都會發生，因此我已做好充分準備。」（Anything can happen, so it’s best I’m prepared.）

哈里梅根兒子「初試啼聲」 英國王室竟帶美國口音 【下一頁】

據悉，雖然阿奇僅得一歲，但望子成龍的梅根已為兒子安排好學習禮儀等大量課程，為阿奇隨時有可能繼承王位做好準備。

消息人士指梅根渴望成為國王之母：

如兒子能成為國王或獲得更高繼承順位，她會得到一直渴望的名分及權力，甚至帶來成為哈里妻子也無法獲得的地位。

（She would get the rank and power that she always wanted – mum to a king, or even if he was just higher up in succession, it would give her the status that she never had as merely Harry’s wife.）

報道指，梅根希望阿奇可擁有純正英倫口音，也鼓勵丈夫哈里日後教導兒子英國文學、王室歷史、規範和傳統，務求阿奇可成為一個真正的英國王室繼承人。

責任編輯：鄭錦玲

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