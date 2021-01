【英國王室】梅根擬做虎媽 被指為兒子繼承王位做準備

英女王今年將迎來95歲生日,外界不時有傳言指英女王有意退位,英國王室繼承權持續受到關注。英國哈里王子與夫人梅根去年淡出英國王室,但有報道指梅根有意做虎媽。梅根被指對兒子阿奇繼承王位有著殷切期望,已安排大量貴族課程以將阿奇打造成一名出色「繼承者」。

【英國王室】哈里梅根據報延長淡出過渡期 為拎王室贊助 【下一頁】

哈里王子(Prince Harry)與梅根(Meghan Markle)的兒子阿奇(Archie)於2019年出生,目前為英國王室第7順位繼承人。王儲查里斯(Prince Charles)、威廉王子(Prince William)與3名子女及哈里,都排在阿奇之前。

澳洲雜誌《New Media》引述消息人士指,梅根認為在威廉王子3名子女成家立室前,阿奇仍是名正言順的英國王室第7順位繼承人,並非絕無機會繼承王位。

《New Media》指梅根更曾向朋友表示:「任何事情都會發生,因此我已做好充分準備。」(Anything can happen, so it’s best I’m prepared.)

哈里梅根兒子「初試啼聲」 英國王室竟帶美國口音 【下一頁】

據悉,雖然阿奇僅得一歲,但望子成龍的梅根已為兒子安排好學習禮儀等大量課程,為阿奇隨時有可能繼承王位做好準備。

消息人士指梅根渴望成為國王之母:

如兒子能成為國王或獲得更高繼承順位,她會得到一直渴望的名分及權力,甚至帶來成為哈里妻子也無法獲得的地位。

(She would get the rank and power that she always wanted – mum to a king, or even if he was just higher up in succession, it would give her the status that she never had as merely Harry’s wife.)