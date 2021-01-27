  • 21°C
香港時間 : 2021127日 (三) 16:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓價走勢】疫市下樓市究竟有幾硬凈? 官方樓價去年企硬唔跌 強勢連升12年

股樓投資 16:10 2021/01/27

分享：

新冠肺炎疫情持續已達一年，至今確診個案仍不斷，經濟重擊，但期內樓價表現強勁，去年全年仍力保錄得升幅。差餉物業估價署周三（27日）公布的最新數據顯示，2020年12月份私人住宅售價指數報379.3點，較11月份的380.8點跌0.39%，跌幅較預期輕微，樓價連跌三個月，第四季累跌0.99%。但總結2020年全年，售價指數仍有近0.03%的升幅。
 

【樓市故事】想爸爸搬近自己屋企方便照顧 孝順女870萬購都會軒2房比佢住 高過市價也值得，詳見【下一頁


當中，A類物業(40平方米以下)售價指數按月跌0.14%；B類物業(40至69.9平方米)按月跌0.71%；C類物業(70至99.9平方米)跌0.3%；D類物業(100至159.9平方米)升2.83%；E類物業(160平方米或以上)升3.13%。

租金指數方面，數據也不跌反升，去年12月報178.3點，按月升0.06%，是連續2個月有升幅。但按去年全年計，租金指數下跌約6%。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，疫情無阻住屋需求，官方樓價指數全年企硬不跌，總結2020年全年，售價指數累積升幅仍有近0.03%，為自2009年起，連續12年錄得升幅；若與2019年5月份的歷史高位396.9點比較，樓價則累跌4.43%。

【樓市調查】逾4成受訪者料未來一年樓價平穩　17%有興趣置業　花旗銀行：市民置業意欲未受到疫情打擊，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

他表示，差估署12月份售價指數主要反映11月下旬及12月上旬的實際市況，當時第四波疫情嚴峻，惟市場對出現了近一年的疫情已有所調適，住屋需求仍是必需品，業主減價空間不大，加上不乏剛性購買力持續入市，令樓價跌幅較預期輕微。

他指出，由於去年12月下旬至今年1月上旬疫情相對平穩及單日確診宗數回落至雙位數字，料樓價指數將維持平穩微升。綜觀一月中打後，一手新盤及二手市場交投同見暢旺，「小陽春」之勢似已提早出現，故料較顯著的升幅會在2月份的指數反映，屆時樓價指數升幅料擴大至約1%。

【低水筍盤】西貢市中心盤靜中帶旺 3房海景戶減價一成沽 呎價僅1.2萬元進駐香港後花園，詳見【下一頁

陳海潮對2021年整體樓價也感樂觀，他相信疫苗開始接種後，如疫情減退及重新通關，整體經濟表現及失業率將可改善，而在股市上升的財富效應下，市場上具實力的買家足以消化供應，因此樓價升幅在年中起將會顯著加快，全年樓價暫時看升一成。

【低水筍盤】港島樓位置超便利 3分鐘到港鐵站對面又有商場 上車客475萬買到2房單位，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 

失業 二手市場 疫情 差餉物業估價署 失業率 樓價 疫苗 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【阿里巴巴9988】螞蟻傳洽售 美國生物識別業務 尋求上半年完成交易

下一篇文章

【防疫措施】曾到極高風險地區須在港隔離至21日 港府收緊機組人員檢疫安排
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」
【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」
【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【遊戲驛站GME】散戶狂買GameStop淡倉損失慘重　散戶下一個目標是？
【遊戲驛站GME】散戶狂買GameStop淡倉損失慘重　散戶下一個目標是？
【努力逆轉人生】2次離婚再被前度呃錢 婦人日睡3小時兼職5份工努力買下2間屋
【努力逆轉人生】2次離婚再被前度呃錢 婦人日睡3小時兼職5份工努力買下2間屋
【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬