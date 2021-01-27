【樓價走勢】疫市下樓市究竟有幾硬凈? 官方樓價去年企硬唔跌 強勢連升12年

新冠肺炎疫情持續已達一年，至今確診個案仍不斷，經濟重擊，但期內樓價表現強勁，去年全年仍力保錄得升幅。差餉物業估價署周三（27日）公布的最新數據顯示，2020年12月份私人住宅售價指數報379.3點，較11月份的380.8點跌0.39%，跌幅較預期輕微，樓價連跌三個月，第四季累跌0.99%。但總結2020年全年，售價指數仍有近0.03%的升幅。



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當中，A類物業(40平方米以下)售價指數按月跌0.14%；B類物業(40至69.9平方米)按月跌0.71%；C類物業(70至99.9平方米)跌0.3%；D類物業(100至159.9平方米)升2.83%；E類物業(160平方米或以上)升3.13%。

租金指數方面，數據也不跌反升，去年12月報178.3點，按月升0.06%，是連續2個月有升幅。但按去年全年計，租金指數下跌約6%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，疫情無阻住屋需求，官方樓價指數全年企硬不跌，總結2020年全年，售價指數累積升幅仍有近0.03%，為自2009年起，連續12年錄得升幅；若與2019年5月份的歷史高位396.9點比較，樓價則累跌4.43%。

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他表示，差估署12月份售價指數主要反映11月下旬及12月上旬的實際市況，當時第四波疫情嚴峻，惟市場對出現了近一年的疫情已有所調適，住屋需求仍是必需品，業主減價空間不大，加上不乏剛性購買力持續入市，令樓價跌幅較預期輕微。

他指出，由於去年12月下旬至今年1月上旬疫情相對平穩及單日確診宗數回落至雙位數字，料樓價指數將維持平穩微升。綜觀一月中打後，一手新盤及二手市場交投同見暢旺，「小陽春」之勢似已提早出現，故料較顯著的升幅會在2月份的指數反映，屆時樓價指數升幅料擴大至約1%。

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陳海潮對2021年整體樓價也感樂觀，他相信疫苗開始接種後，如疫情減退及重新通關，整體經濟表現及失業率將可改善，而在股市上升的財富效應下，市場上具實力的買家足以消化供應，因此樓價升幅在年中起將會顯著加快，全年樓價暫時看升一成。

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記者：陳詠妍