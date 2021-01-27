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【中印角力】TikTok被印度永久「封殺」　傳字節跳動縮人手　不確定何時重返印度市場

商業 16:12 2021/01/27

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印度政府決定永久禁用包括TikTok在內的59款中國應用程式（Apps）後，今日傳出字節跳動將縮減印度人手規模，並指不確定何時重回印度市場。

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據路透社報道，字節跳動在內部備忘錄中表示，由於其應用程式在印度未能運作，故難以保留全部員工。該企又指，最初希望此情況是短暫性的，但現在發現事實並非如此；又坦言未知何時可以重返印度市場。

據指，字節跳動目前在印度有超過2000名員工，又已投資10億美元在當地。在印度禁令生效前，字節跳動的TikTok是印度市場內，增長最快速的社交媒體之一，而印度亦是TikTok擁有最多用戶的市場。

印度去年實施禁令時，指控這些中國Apps損害國家主權和完整性、國防、國家安全及公共秩序，但給予有關公司機會，解釋其在遵守私隱和安全要求方面的立場，要求他們回答一系列問題。日前印度政府指，有關公司的回應及解釋未讓當局滿意，故決定永久禁用。

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責任編輯：葉泳珊

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