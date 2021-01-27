【大行報告】北水追捧中移動 摩通唱好予目標價73元　潛在升幅達5成

摩根大通發表報告，指中移動（00941）與中國廣電訂立5G共建共享具體合作協議，前景正面，給予「增持」評級，目標價73元。

中移動今日（27日）收報47.9元，升5.3%，成交額75億元，與摩通目標價潛在升幅約52%。

近期北水持續湧入港股，有券商估計本月累計南向淨流入達2,500億港元，去年全年僅6,720億港元，另2015至2019年平均亦僅2,090億港元。1月份至今，北水淨流入中移動金額達362億元，資金流入對H股流通股佔比增幅達13%。

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報告指，中移動早前曾公布與中國廣電訂立5G共建共享具體合作協議，並對此感到正面。雙方將共同建設700MHz無線網絡，中移通信向中國廣電有償共享2.6GHz網絡。

該行認為，對於中移動的主要好處是使用700MHz的權利，這將使其能夠以經濟高效的方式推出5G覆蓋範圍。雖然預期中國廣電會繼續在市場上有舉動，不太擔心在移動市場中來自中國廣電的競爭。

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記者：李兆明