【iMoney GIFTaway】送《反斗奇兵》「Party 尊貴利是禮盒」套裝乙套

名額15份

iMoney訂戶優先

牛年將至，農曆新年最開心莫過於收到精設計又份量十足嘅大利是！今年1月 30日至2月11日，新鴻基地產旗下 8大商場 ，包括東港城、上水廣場、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、life@KCC及寶怡商場特別聯乘迪士尼與彼思《反斗奇兵》推出「潮玩派對利是封」及一系列主題賀年精品，與大家開心迎接好運新一年！

今期iMoney送你「Party 尊貴利是禮盒」套裝，套裝以炫亮幻彩禮盒盛載，內含「利利是是小袋子」、「胡迪、翠絲幸運曲奇」、「Party尊貴利是封」及「Sharp醒潮玩利是封」，套裝內有以《反斗奇兵》5大主角配合色彩鮮艷的Sharp醒顏色為設計槪念，配合手感十足的壓凸效果，還可以拉下封面拉頁，立即出現至潮祝福語，變身成賀年揮春，為家居添上暖暖新春氣氛！自問潮人一族萬勿錯過！

如想獲得禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕

https://bit.ly/3poBHw7

截止日期﹕2021年2月3日（下午2時正）



^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵寄出。

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