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【iMoney GIFTaway】送《反斗奇兵》「Party 尊貴利是禮盒」套裝乙套

理財智慧 18:30 2021/01/29

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【iMoney GIFTaway】送《反斗奇兵》「Party 尊貴利是禮盒」套裝乙套
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牛年將至，農曆新年最開心莫過於收到精設計又份量十足嘅大利是！今年1月 30日至2月11日，新鴻基地產旗下 8大商場 ，包括東港城、上水廣場、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、life@KCC及寶怡商場特別聯乘迪士尼與彼思《反斗奇兵》推出「潮玩派對利是封」及一系列主題賀年精品，與大家開心迎接好運新一年！

今期iMoney送你「Party 尊貴利是禮盒」套裝，套裝以炫亮幻彩禮盒盛載，內含「利利是是小袋子」、「胡迪、翠絲幸運曲奇」、「Party尊貴利是封」及「Sharp醒潮玩利是封」，套裝內有以《反斗奇兵》5大主角配合色彩鮮艷的Sharp醒顏色為設計槪念，配合手感十足的壓凸效果，還可以拉下封面拉頁，立即出現至潮祝福語，變身成賀年揮春，為家居添上暖暖新春氣氛！自問潮人一族萬勿錯過！

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^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。
^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵寄出

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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