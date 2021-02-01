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【有「情」人@iM網欄】身體會說話（上） 腹腦

名人薈萃 07:34 2021/02/01

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與客人解釋腸胃反應與精神壓力的奇妙關連，她卻報以我一副極為懷疑的眼神。從事輔導工作多年的我已經見怪不怪，有時我會選擇不作解釋，直等到治療出現曙光，才做多些心理教育（psycho-education）。

其實消化器官是大腦以外最複雜的神經系統，據估計有多達一億個以上的神經細胞分佈在腸道周圍。有研究人員會稱這個腸道神經系統為第二個大腦或者腹腦。她會感覺、會思考、會學習、會記憶，更會表達情緒。眼睛和鼻子能接收訊息，傳遞大腦，但腹腦能夠直接作出判斷，並發出指令。她控制腸道，分泌各種腸道荷爾蒙，影響全身大大小小的器官。

孩童期的心理壓力對腸道機能的影響尤其明顯，甚至影響腸道發育。有統計數據顯示，高達七成的慢性腸胃病患者，在孩童時期都曾經歷過有如生離死別的情緒壓力。所謂刻骨銘心，我話係刻腸銘心至真！

客人經常指著個腦同我講血清素，總以為血清素主要由大腦負責分泌，但我想強調，一般估計超過九成的血清素其實是由腹腦分泌，而這種神經傳遞物質是腸道和大腦所不可或缺的。英文有句說話，我小時候就已經識用：「I get butterflies in my stomach.」意思是緊張不安、七上八落，原來當我們情緒繃緊時，腸胃往往首當其衝。

心理治療期間，我經常會查問客人的各種身體感應，並嘗試引導他們了解這些感覺和反應背後的訊號，過程有如拆解密碼一樣。事實上，身體是我們所有經驗的載體，要了解自己，最好留意身體感覺和反應。可惜，我們普遍缺乏這個認知和意識，亦很少培養這種習慣，往往要等到甚麼痛症、敏感症、肚瀉、頭暈、失眠、失魂等強烈反應出現，才會「被迫」去了解自己的狀況。但到了這時，我們通常會著緊於去除症狀，不單難以進行解碼，更傾向會視這些反應為洪水猛獸，出盡力去驅趕，最終流失大量有助了解和消化自身經驗的重要訊息，窒礙生命的成長和突破。

或者是時候停一停、靜一靜！你對當下的身體有甚麼感覺或者印象？溫度、輕重、剛柔、張力、心跳、呼吸等。請嘗試輕輕掃描身體各個部份，感受一下，或者他們正在對你說話。

作者_Matthew Lee（李健祥）簡介：

天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師，致力協助情緒病患者，除了處理病徵外，更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。

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撰文 : Matthew Lee（李健祥）

欄名 : 有「情」人

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